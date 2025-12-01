MISS MERCYが、16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」をデジタルリリース。あわせて、新たなアーティスト写真が公開された。

同情報は、11月29日に開催されたミニワンマンライブ『MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ♡―”』にて発表されたもの。当日、MISS MERCYはMirror（MISS MERCYのファンの呼称）の前で同楽曲を初めて披露した。

同楽曲は、メンバーのIONにフィーチャーしたどこか懐かしい平成のパーティサウンドが特徴の楽曲。「人生は楽しんだもの勝ち！」、「オンリーワンの自分が決める道こそが“人生”」といった励ましの想いを歌った楽曲となっている。

また本楽曲のリリースに合わせて公開となった新たなアーティスト写真は、“宇宙で戦いに行く7人の戦士”をテーマに、戦闘服をイメージした衣装に身を包んだ姿となっている。

＜ION コメント＞

この曲はMISSMERCYとMirrorの絆をテーマに描いたパーティーソングです。Hey Buddyという歌詞にもある通りみんな仲間で一緒に人生を謳歌しようというメッセージが込められています！

この曲の私の推しポイントは「取り返しはもうつかない 人生はそう楽しまなきゃ損損損損」という歌詞で、転んで泣いたとしても、もうどうにもならないし、その分楽しまなきゃと、どこか吹っ切れていて肩の力がふっと抜けるような安心感を与えてくれるパートでとても好きです！

今回のアー写はいつもと一味違って宇宙で戦いに行く7人の戦士というテーマで、衣装も戦闘服のようでメンバーそれぞれのイメージカラーになっていてより団結力が高まったものになっています！

（文＝リアルサウンド編集部）