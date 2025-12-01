今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日銀の利上げ思惑の影響を注視する展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円９０～１５５円９０銭。



今日の東京市場では、日銀の植田和男総裁の発言を受け１２月の利上げ思惑が浮上し１５５円４０銭近辺に円高が進んだ。夕方の欧州時間に入り一時１５５円３０銭前後へ円高が進行しており、欧米市場で日銀の利上げ観測をどう織り込むかが関心を集めそうだ。今晩は米１１月ＩＳＭ製造業景況指数などが発表される。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演があるが、金融政策に関する対外発進を控えるブラックアウト期間に入っており踏み込んだ発言はなさそうだ。









