大谷7試合ぶりマルチ安打！ドジャースの勝敗は？【クイズ】

8月19日のドジャース vs ロッキーズで、大谷は7試合ぶりとなるマルチ安打を決めた。チームも勝利することができたのだろうか。プレイバックで確認してみよう。

大谷7試合ぶりマルチ安打！ドジャースは痛恨の…【プレイバック】

※以下、2025年8月19日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月19日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。

まず1回表の第1打席はライトへのヒット。初回先頭から大谷のバットが快音を響かせた。

2回表、9番 ダルトン・ラッシングの犠牲フライでドジャースは先制すると、続く第2打席の大谷もショートへのタイムリーヒットを放ち追加点をもたらした。大谷にとって7試合ぶりのマルチ安打となった。

なお、5回表の第3打席は4球目を打ってショートライナー、7回表の第4打席は空振り三振に倒れた。

ドジャースは同点で迎えた最終回、ロッキーズの6番 ウォーミング・バナベルにタイムリーヒットを打たれサヨナラ負けを喫した。この日ドジャース先発の山本由伸に勝敗は付かなかった。