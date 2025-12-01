トム・クルーズと破局のアナ・デ・アルマス、感謝祭を楽しむ“ナチュラル美”あふれる姿をシェア
トム・クルーズとの破局が伝えられたアナ・デ・アルマスが、感謝祭の様子をインスタグラムで公開。映画やレッドカーペットイベントで見せる素顔とは一味違う、ナチュラルな魅力を披露した。
【写真】おいしそうな料理も ナチュラル素顔がかわいいアナ・デ・アルマス、感謝祭を過ごす様子をシェア
日本時間11月29日にインスタグラムを更新したアナは、「お気に入りの人たちと過ごす感謝祭」と綴り、レースのディテールをあしらった白いノースリーブのトップスとボタニカルプリントのスカートを合わせ、髪の毛をおろしたナチュラルなルックを披露した。
キューバ出身のアナは、日本のお正月のように家族や友人と過ごすアメリカの祝日・感謝祭を、今年は友人たちと過ごしたようだ。ターキー料理やカラフルなサラダを並べた食卓の様子や、友人たちとのセルフィー、愛犬たち、美しい夕暮れの空や、ジャグリングを披露する自身のミニ動画をシェアし、ファンからは「感謝祭おめでとう」「おいしそうなサラダ」といった声やハートの絵文字が数多く寄せられている。
今年2月にトムとの2ショットが初めてキャッチされ注目を集めたアナは、7月にはスペイン・メノルカ島沖のヨットバカンスと、アナの自宅がある米バーモント州ウッドストックでの手つなぎデートが立て続けに報じられ、交際説が濃厚に。8月にはプロポーズの噂が浮上したが、10月には交際9ヵ月で破局したと伝えられた。
それからおよそ1ヵ月の現地時間11月11日、アナはロサンゼルスにて、ベンチャーキャピタリストのマルセロ・ヴァレンテと歩く姿をキャッチされ、新恋人ではないかと噂になった。今回の投稿ではタグ付けされてはいないものの、マルセロと思しき男性の姿も写っており、ますます注目を集めそうだ。
引用：「アナ・デ・アルマス」インスタグラム（＠ana_d_armas）
