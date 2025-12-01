　11月第4週の上昇率ランキングのトップの「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は、市場局面によって実質的に米国の株式指数先物取引の組入比率が-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。2位は暗号資産関連ファンド、3位はゲノム関連ファンドとなっています。

　下落ランキング上位には日本株ファンドが並びましたが、3ファンドともに基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ウツミ屋 日本株ファンド『あゆみ』」は3040円、2位の「日本バリュースターオープン（経営進化論）」は2500円、3位の「ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）」は1100円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+14.97％　ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+13.07％　暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ

3位　+10.08％　グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-20.21％　ウツミ屋 日本株ファンド『あゆみ』
運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント

2位　-14.48％　日本バリュースターオープン（経営進化論）
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

3位　-7.08％　ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

株探ニュース