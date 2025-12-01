[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇118銘柄・下落96銘柄（東証終値比）
12月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは234銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが30銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4579> ラクオリア 1354 +300（ +28.5%）
2位 <9610> ウィルソンＷ 272 +44（ +19.3%）
3位 <6190> フェニクスＢ 645 +100（ +18.3%）
4位 <2342> トランスＧＧ 567 +80（ +16.4%）
5位 <4570> 免疫生物研 4420 +600（ +15.7%）
6位 <6993> 大黒屋 215.3 +27.3（ +14.5%）
7位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 255 +29（ +12.8%）
8位 <4777> ガーラ 249.5 +26.5（ +11.9%）
9位 <7739> キヤノン電 3646.5 +386.5（ +11.9%）
10位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 42.7 +3.7（ +9.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 267.1 -46.9（ -14.9%）
2位 <9074> 日石輸 4100 -640（ -13.5%）
3位 <2593> 伊藤園 3008 -165.0（ -5.2%）
4位 <2385> 総医研ＨＤ 298.7 -13.3（ -4.3%）
5位 <3315> 日本コークス 104.1 -3.9（ -3.6%）
6位 <6433> ヒーハイスト 385.1 -13.9（ -3.5%）
7位 <2743> ピクセル 33.8 -1.2（ -3.4%）
8位 <7578> ニチリョク 118 -4（ -3.3%）
9位 <6347> プラコー 308 -10（ -3.1%）
10位 <6664> オプトエレ 342 -11（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4902> コニカミノル 663.1 +4.3（ +0.7%）
2位 <8331> 千葉銀 1675 +10.5（ +0.6%）
3位 <2413> エムスリー 2468.3 +14.8（ +0.6%）
4位 <6971> 京セラ 2125.7 +12.7（ +0.6%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 720 +4.0（ +0.6%）
6位 <1928> 積水ハウス 3428 +19.0（ +0.6%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1034.5 +4.5（ +0.4%）
8位 <5706> 三井金属 16680 +60（ +0.4%）
9位 <6857> アドテスト 19770 +70（ +0.4%）
10位 <4755> 楽天グループ 936.4 +2.4（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6326> クボタ 2267.3 -11.7（ -0.5%）
2位 <3382> セブン＆アイ 2134 -10.0（ -0.5%）
3位 <7453> 良品計画 3128 -11.0（ -0.4%）
4位 <6702> 富士通 4072 -13（ -0.3%）
5位 <5401> 日本製鉄 624 -1.4（ -0.2%）
6位 <9984> ＳＢＧ 16505 -30（ -0.2%）
7位 <7011> 三菱重 3895.1 -6.9（ -0.2%）
8位 <8766> 東京海上 5480 -5（ -0.1%）
9位 <9432> ＮＴＴ 155.7 -0.1（ -0.1%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 4768.5 -2.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
