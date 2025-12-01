　12月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは234銘柄。東証終値比で上昇は118銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが30銘柄、値下がりは12銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4579>　ラクオリア　　　　 1354　　+300（ +28.5%）
2位 <9610>　ウィルソンＷ　　　　272　　 +44（ +19.3%）
3位 <6190>　フェニクスＢ　　　　645　　+100（ +18.3%）
4位 <2342>　トランスＧＧ　　　　567　　 +80（ +16.4%）
5位 <4570>　免疫生物研　　　　 4420　　+600（ +15.7%）
6位 <6993>　大黒屋　　　　　　215.3　 +27.3（ +14.5%）
7位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　255　　 +29（ +12.8%）
8位 <4777>　ガーラ　　　　　　249.5　 +26.5（ +11.9%）
9位 <7739>　キヤノン電　　　 3646.5　+386.5（ +11.9%）
10位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 42.7　　+3.7（　+9.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　267.1　 -46.9（ -14.9%）
2位 <9074>　日石輸　　　　　　 4100　　-640（ -13.5%）
3位 <2593>　伊藤園　　　　　　 3008　-165.0（　-5.2%）
4位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　298.7　 -13.3（　-4.3%）
5位 <3315>　日本コークス　　　104.1　　-3.9（　-3.6%）
6位 <6433>　ヒーハイスト　　　385.1　 -13.9（　-3.5%）
7位 <2743>　ピクセル　　　　　 33.8　　-1.2（　-3.4%）
8位 <7578>　ニチリョク　　　　　118　　　-4（　-3.3%）
9位 <6347>　プラコー　　　　　　308　　 -10（　-3.1%）
10位 <6664>　オプトエレ　　　　　342　　 -11（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4902>　コニカミノル　　　663.1　　+4.3（　+0.7%）
2位 <8331>　千葉銀　　　　　　 1675　 +10.5（　+0.6%）
3位 <2413>　エムスリー　　　 2468.3　 +14.8（　+0.6%）
4位 <6971>　京セラ　　　　　 2125.7　 +12.7（　+0.6%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　720　　+4.0（　+0.6%）
6位 <1928>　積水ハウス　　　　 3428　 +19.0（　+0.6%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1034.5　　+4.5（　+0.4%）
8位 <5706>　三井金属　　　　　16680　　 +60（　+0.4%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　19770　　 +70（　+0.4%）
10位 <4755>　楽天グループ　　　936.4　　+2.4（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6326>　クボタ　　　　　 2267.3　 -11.7（　-0.5%）
2位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2134　 -10.0（　-0.5%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3128　 -11.0（　-0.4%）
4位 <6702>　富士通　　　　　　 4072　　 -13（　-0.3%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　　624　　-1.4（　-0.2%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　16505　　 -30（　-0.2%）
7位 <7011>　三菱重　　　　　 3895.1　　-6.9（　-0.2%）
8位 <8766>　東京海上　　　　　 5480　　　-5（　-0.1%）
9位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　155.7　　-0.1（　-0.1%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4768.5　　-2.5（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース