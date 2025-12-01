爆笑問題太田光（60）が1日、都内で行われた「日本ネーミング大賞2025」授賞式に出席した。太田は審査委員長、妻で太田の所属する芸能事務所タイタンの光代社長は特別顧問を務めた。

コンビ名について、「爆笑と付けちゃって、受けなかった時に『どこが爆笑だ』と言われたこともある」という。数年前、相方の田中裕二（60）に改名を持ちかけた。その名は「カラス」。命名当時はカタカナや横文字が多かったため漢字四文字にしたが、今となっては「重い」と笑った。「カラスってカタカナ3文字で軽いし、ちょっと嫌われているけど頭が良いし、ブラックもあるので、変えるならこれかなと」。だが、田中の反応は「へぇ〜だった」という。

「今は匿名でいろいろ言う人多い時代」とした。そんな中で「名前をつけるということは、意気込みや思いが込められている」とし、「今の時代だからこそ名前は大切」と訴えた。

この日の午前中、radiko15周年PR大使就任イベントに参加。そこでは公式キャラクター「ラジまる」を押し倒し、着ぐるみの頭が脱げて飛ぶほどの暴れっぷりみせたが、午後はおとなしめ。その点を取材陣につかれると、「こっちは厳粛だから！」としつつ、「社長を投げ飛ばすわけにはいかないから」と笑った。