米ホワイトハウス近くで州兵2人を銃撃したラフマヌラ・ラカンワル容疑者の犯行動機に対する疑問が大きくなっている。アフガニスタンで米中央情報局（CIA）所属部隊員として活躍したラカンワル容疑者が米軍を標的とした理由をめぐり解釈が分かれる。

ラカンワル容疑者は先月26日、ホワイトハウスから200メートルほど離れた交差点で州兵2人を銃撃した。1人は死亡し、もう1人は重篤な状態だ。

ラカンワル容疑者は2021年の米軍のアフガニスタン撤退時に米国にきた7万6000人のアフガン難民の1人だ。米国入国前まで「ゼロユニット」に所属しアフガンで活動した。ゼロユニットはCIAの指揮を受けて運営された対テロ部隊だ。

米連邦捜査局（FBI）の犯行動機発表がない中でトランプ政権はバイデン政権と進歩勢力のせいだと主張している。ノーム国土安全保障長官は先月30日、NBCに「アフガン撤退当時にバイデン政権が身元調査せず人々を米国に連れてきた」と話した。

その上で「ラカンワル容疑者は米国にきてから過激化した。それは彼が暮らす地域コミュニティと州のつながりで強まった」と主張した。ラカンワル容疑者が民主党支持勢力の強いワシントン州に住み定着を支援した市民団体などの影響で極端主義性向になったという話だ。トランプ大統領もトゥルースソーシャルに「バイデンやハリスらが調査・検証なくだれでも入ってこられるようにして国をめちゃくちゃにした」と非難した。

昨年亡命を申請したラカンワル容疑者に対してトランプ政権が4月に承認したことに対してもノーム長官は「亡命申請はバイデン政権の時に始まり、（承認も）彼らが提供した情報で進められた」と主張した。

だがゼロユニットはCIAが運用した最精鋭部隊だ。タリバンなどテロリストと疑われる人物を秘密裏に暗殺する仕事をしてきた。マークウェイン・ミューレン上院議員は「ゼロユニットは上位1％（の部隊）の中でも最高」と評価した。

入隊当時だけでなく活動中にもCIAの徹底した「思想検証」を受けてきた点でラカンワル容疑者の犯行動機がトランプ政権の主張だけでは十分に説明できないとNBCは指摘した。米政府高位関係者はCNNに「2021年の入国直前にラカンワル容疑者はすべての調査で異常がなかった」と話した。

これにラカンワル容疑者がゼロユニット活動で経験した精神的苦痛が原因かもしれないとの分析も出ている。CNNは「ラカンワル容疑者の家族は彼が心的外傷後ストレス症（PTSD）を経験したと述べた」と報道した。ニューヨーク・タイムズも「ラカンワル容疑者が過去に部隊で犯したことのため精神的トラウマを体験していた」と伝えた。AP通信は「ラカンワル容疑者がうつ病の症状で1〜2週間に一度車で大陸を横断したり自殺衝動も感じてきた」とした。