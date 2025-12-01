今年8月下旬、日本高血圧学会は6年ぶりに「高血圧治療ガイドライン」を改訂した。診察室血圧の基準値をより厳格化し、早期からの生活習慣改善と薬物治療の重要性を強調。高齢者や合併症患者への個別対応も明確化した。さらに、減塩だけでなくカリウム摂取も重視し、「ナトカリ比（ナトリウムとカリウムのバランス）」の改善が新たに推奨され、脳卒中や心臓病予防、健康寿命の延伸を目指している。11月2日「良い血圧の日」には、メディアなどでガイドライン改訂が取り上げられ、高血圧対策の新指標として「ナトカリ」への注目が集まりつつある。そこで今回、冬本番の12月に向けて血圧対策を助けるナトカリレシピを紹介しよう。



から揚げ＆ポテト ぶっかけ野菜のサルサソース

まず、減塩が難しい時におすすめなのが、ナトカリバランスメニューの「から揚げ＆ポテト ぶっかけ野菜のサルサソース」と「チルド餃子で作る ラビオリ風グラタン」の2品。カゴメが実施した「全国一斉ナトカリ意識調査」によると、減塩を意識した食事を実施できない理由上位として「時間がないから」「好きなものを食べたいから」が挙がっていた。「から揚げ＆ポテト ぶっかけ野菜のサルサソース」（食塩相当量3g／ナトリウム1184mg／カリウム1288mg）は、“味付けの塩分の計算が面倒”“時間がなくて気にしてられない”“味が濃くて美味しいメニューを食べたい”そんなときに取り入れたい、時短＆がっつり食べられる一品となっている。野菜が不足しがちな揚げ物メニューにサルサで野菜をプラスできる。サルサのほのかな酸味と辛みで揚げ物もさっぱり食べることができる。なお、ポテトは塩を振らず、から揚げは成分表記載の栄養価を元に計算している。



チルド餃子で作る ラビオリ風グラタン

また、「全国一斉ナトカリ意識調査」で、減塩を意識したい食事を実施するタイミングを聞いたところ「夕食時」が85.3％を占めていた。「チルド餃子で作る ラビオリ風グラタン」（食塩相当量2g／ナトリウム412mg／カリウム465mg）は、包丁要らずで超簡単に作ることができるナトカリレシピ。夕食でもがっつり食べられるラビオリ風のグラタンで、食物繊維がとれるきのこ（ぶなしめじ）を加えている。ぶなしめじの他、まいたけやエリンギなどでも美味しく仕上がるとのこと。



とま旨！油麩丼

さらに今回、全国各地域の郷土料理や名産品を活かしたご当地ナトカリレシピから、東北、四国、関東甲信越のメニューをピックアップした。地域に根差した料理や食材を活用しながら、高血圧対策をサポートするナトカリレシピとなっている。東北は、宮城県B−1グランプリ食材を使用した「とま旨！油麩丼」（食塩相当量1.3g／ナトリウム500mg／カリウム585mg）。宮城県登米市のご当地グルメ「油麩丼」を、野菜と卵を加えてアレンジした。タンパク質を含む卵・油麩に加え、野菜がしっかり摂れ、具材を煮込むだけで簡単に作れる主菜・副菜一体型の1品となっている。肉の代わりの油麩は、トロトロで小さな子どもからお年寄りまで食べやすく、トマトケチャップや生トマトのうま味で塩分控えめでも美味しく仕上がる。



簡単！豚のトマトケチャップ角煮丼

四国は、川崎医療福祉大学とのコラボメニュー「簡単！豚のトマトケチャップ角煮丼」（食塩相当量1.9g／ナトリウム768mg／カリウム921mg）。川崎医療福祉大学の学生は、レシピのポイントについて、「味のしっかりとした豚の角煮も、カリウムを多く含む野菜を一緒に摂ることで食事のナトカリ比を下げることができる。また、トマトケチャップを使用することで、短時間でも肉が柔らかく仕上がり、子どもから大人まで食べやすい味付けとなっている」とコメントしている。



カラダ想いべジおやき

関東甲信越は、長野県の郷土料理「おやき」をアレンジした「カラダ想いべジおやき」（食塩相当量0.7g／ナトリウム289mg／カリウム358mg）。「おやき」を洋風にアレンジし、野菜たっぷりのラタトゥイユ風の餡を包んだ。さらに、血圧コントロールにも役立つ食物繊維がとれるしめじも加えている。焼きケチャップのコクとふわっとした生地が特徴。冷凍保存もでき、朝食やおやつにも食べられる健康と地域の魅力を両立した一品となっている。



左から：枝豆とコーンのトマトクリームシチュー、トマトソースが3役！巻かないロールキャベツ

この他のご当地ナトカリレシピとしては、北海道では「枝豆とコーンのトマトクリームシチュー」（食塩相当量2.2g／ナトリウム285mg／カリウム615mg）、中部（愛知県）では「トマトソースが3役！巻かないロールキャベツ」（食塩相当量2.1g／ナトリウム830mg／カリウム1125mg）、関西（大阪府）では「トマトソースでイタリアンお好み焼き」（食塩相当量2.5g／ナトリウム1069mg／カリウム1285mg）、九州（熊本県）では「熊本県産なすとトマトのケチャみそ炒め」（食塩相当量1.5g／ナトリウム589mg／カリウム758mg）などがある。



左から：トマトソースでイタリアンお好み焼き、熊本県産なすとトマトのケチャみそ炒め

なお、各レシピの栄養計算は日本食品標準成分表八訂を基に算出している。すべての数値は1人分もしくは1単位当たりとなる。

［「全国一斉ナトカリ意識調査」概要］

調査主体：カゴメ

調査期間：2025年4月18日（金）〜22日（火）

調査対象：全国の男女4700名（20〜69歳男女）※普段の生活の中で自身の血圧を「全く気にしていない」と回答した人を除く

属性：男性3026名、女性1674名

20〜29歳 109名／30〜39歳 387名／40歳〜49歳 899名／50〜59歳 1518名／60〜69歳 1787名

調査方法：インターネット調査

集計方法：エリアおよび性年代別の人口動態に応じたウェイトバック集計

ナトカリ普及協会＝https://natkali.or.jp/

カゴメ「野菜と生活 管理栄養士ラボ」＝https://healthcare.kagome.co.jp/lab

ナトカリ普及協会「ナトカリレシピ」＝https://natkali.or.jp/recipe