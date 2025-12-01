バサッと羽織るだけ！【ZARA】大人のサマ見え♡「ブラウン系コート」

冬のおしゃれを更新するなら、コートを新調してみて。今回は、【ZARA（ザラ）】で見つけた「ブラウン系コート」をピックアップ。ショート丈のフェイクファーコートやスエード調のロングコートなど、どれも羽織るだけでサマ見えが狙えるかも。上品さとこなれ感を両立したラインナップ、ぜひチェックしてみてください。

大人のリッチ感引き寄せるフェイクファーコート

【ZARA】「ZW COLLECTION ショート フェイクファーコート」\22,990（税込）

ふわりとした毛足と光沢感が魅力のフェイクファーコート。リッチなブラウンカラーが、冬の装いに品を添えてくれます。メタルのトグルがほどよいアクセントになり、甘すぎず洗練された印象に。ショート丈なので、重たくなりすぎずバランスもとりやすいはず。羽織るだけで華やかさが増し、シンプルなコーデも一気にワンランク上の仕上がりになりそう。

スタンドカラーで周りと差をつけられそうなケープコート

【ZARA】「ウールケープコート コントラストカラー」\17,990（税込）

ケープのように広がるAラインシルエットが印象的なスタンドカラーコート。上品なブラウンカラーにブラックの襟が映え、モードなアクセントを添えています。ゆったりとしたフォルムで体型カバーも叶えつつ、厚手のセーターも仕込めそう。ミニ丈のスカートとロングブーツで合わせれば、旬度の高い大人スタイルに仕上がる予感。

シンプルなのに存在感たっぷりなブラウンコート

【ZARA】「フェイクスエード フロックコート」\8,590（税込）

スエード調のやわらかそうな質感が魅力のブラウンコート。ほどよく明るめなブラウンの色合いが秋冬の装いにぴったりです。テーラード型のシンプルなデザインながら、マットな艶がほんのりリッチ感を演出。カジュアルにもきれいめにも寄せやすく、オンオフ問わず活躍してくれるはず。タートルネックをのぞかせたり、マフラーを添えたりとアレンジを楽しめそう。

襟を立てても寝かせてもサマになるコート

【ZARA】「ソフトハイネックベルトコート」\15,990（税込）

襟を立てれば顔まわりが引き締まり端正な印象に、襟を寝かせればまた違った表情が楽しめるコート。共布のベルトでウエストマークすることで、スタイルアップも狙えるかも。深みのあるブラウンが冬コーデに落ち着きを添え、幅広いシーンにマッチしそう。バックスリットが入っているので足さばきが良さそうのもうれしいポイント。

