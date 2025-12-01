九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会が、事業活動に伴い発生するプラスチックごみの分別促進を目的とした事業者向け啓発動画を2025年12月1日より公開。

産業廃棄物として適切な処理が求められる「廃プラスチック類」について、正しい分別方法やルールの周知を図ります。

九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会「事業系プラスチックごみ分別啓発動画」

配信開始日：2025年12月1日(月)

配信場所：九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会HP、YouTube公式チャンネル、各自治体のオウンドメディア等

九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会は、事業系ごみの分別徹底に向けた取り組みの一環として、新たな啓発動画を制作しました。

事業活動に伴って発生するプラスチックごみは「廃プラスチック類（産業廃棄物）」として、厳格に分別する必要があります。

しかし実際には、燃やすごみの中に混入して焼却処分されてしまうケースも多く、事業者への意識啓発が各都市共通の課題となっていました。

オフィスや飲食店等の事業者へ訴求

本動画の主な対象は、オフィスに勤める人や飲食店等の事業者です。

仕事場や外出先でのごみ処理には家庭とは異なる分別ルールが存在することを、親しみやすい内容で伝えます。

各地域で同一内容の動画を配信し、勤務先でのプラスチックごみ分別の必要性を広く訴求する狙いです。

正しい処理方法と罰則を解説

動画内では「正しい処理方法」に加え、「違反時の罰則」についても分かりやすく解説されています。

九都県市が連携して情報を発信することで、事業者の分別意識を高め、脱炭素化に向けた取り組みを推進します。

適切な廃棄物処理のルールを確認し、日々の業務における意識変革につながるコンテンツです。

九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会「事業系プラスチックごみ分別啓発動画」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 廃プラスチック類の適正処理を促進！九都県市「事業者向け分別啓発動画」 appeared first on Dtimes.