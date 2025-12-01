°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°áÁõ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×
ÇÐÍ¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬11·î30Æü¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ä»£±Æ¤ÎÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ë¸¶Ï»²Ö
¡û°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¡¡°áÁõ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×
¡½¡½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
(´¶Æ°¤·¤¿¤Ç¤¤¤¦¤È)º£Æü¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ëµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿6·î¤Î°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Î»þ¤Èº£Æü¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è! ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤´±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°áÁõ¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î6·î¤ÏÃÂÀ¸Æü·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»³À¹¤ê¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò»£±ÆÍÑ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¡¢¥Õ¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¤ªÎÁÍý¤¬¤¹¤Ù¤Æ´¶Æ°Åª¤Ç! Ì£¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Á¥¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤»¤ëµ»¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ø¤ó¤À¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¡Ø¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ù(24)¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º£Æü¤Î°áÁõ¤·¤«¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤è¤¯´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Û¤«¤Ë¤â´ñÀ×ÂÎ¸³¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«?
¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÉã¤¬½éÇ¤µë¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Éã¤¤¤ï¤¯½ã¶â¤Ç¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢7ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ! º£¤Þ¤Ç¤Ï³°¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ù¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø°Ë¸¶Ï»²Ö 2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù(3,300±ß B4¡¿36P)¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î°Ë¸¶¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ë¸¶Ï»²Ö
¡û°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¡¡°áÁõ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´ñÀ×
¡½¡½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
(´¶Æ°¤·¤¿¤Ç¤¤¤¦¤È)º£Æü¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ëµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿6·î¤Î°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Î»þ¤Èº£Æü¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è! ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!? À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤´±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î°áÁõ¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¡Ø¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ù(24)¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£º£Æü¤Î°áÁõ¤·¤«¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤è¤¯´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Û¤«¤Ë¤â´ñÀ×ÂÎ¸³¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«?
¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÉã¤¬½éÇ¤µë¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Éã¤¤¤ï¤¯½ã¶â¤Ç¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢7ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ! º£¤Þ¤Ç¤Ï³°¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ù¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø°Ë¸¶Ï»²Ö 2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù(3,300±ß B4¡¿36P)¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î°Ë¸¶¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£