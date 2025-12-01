5人組歌い手グループ・すたぽらのメンバー・Reluさんが結成5周年を迎える2026年4月2日をもってグループからの卒業と、所属事務所から退所することを1日、自身の公式Xで報告しました。

Reluさんは「Reluは2026年4月2日をもって、すたぽらを卒業することになりました。また、Reluとしてのタレント活動も同日に終了いたします」と報告し、経緯について「自分のやりたいことが明確になり、どうにかこの場所でそれを実現できないかといろいろ模索していた時期もありました。それを経た上でどうしても今の現状では難しいと自分の中で判断し、このような選択を選びました。自分の人生、やりたいことを自分で叶えたいと強く思ったことがきっかけです」と説明。

さらに「Reluを見つけて好きになってくれたリスナーのみんな、Reluを友だちにしてくれた活動者の皆さん、Reluをずっと大切にしてくれたメンバー。一緒に作って来た思い出全てが自分にとってとても大切で、きっとこれから先も心に残り続け、自分を強くしてくれるんだと思います。ずっと一緒に走ってきてくれたVOISINGにも感謝でいっぱいです」とつづり、リスナーやメンバー、所属事務所へ感謝を伝えました。

最後に、ファンへ向けて「Reluはいなくなってしまうけれど、音楽は大好きなままだし、自分の気持ちと向き合いながら、新しい挑戦に向けて進んでいきます。僕のためにたくさん一緒に考えてくれて、たくさん引き止めてくれて、でも最終的にはそんな自分を尊重し、背中を押してくれたメンバーにも胸を張れるように、これからも日々歩んでいきたいと思います」と今後についての意気込みを語り、「残り約4ヶ月、Reluとの思い出を最後まで一緒に作っていけたら嬉しいです」とメッセージを送りました。

また、すたぽらは、2026年1月31日に開催されるグループ初となるホールライブ『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催する予定で、そのライブがReluさんにとっての最後のライブになるということです。