【福袋2026】ブルダック炒め麺やコラボ商品「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」など10商品とキーホルダーがセットで税込2026円【三養(サムヤン)ジャパン】
三養(サムヤン)ジャパンは、2025年12月1日から、Amazon･Qoo10の公式ショップで「サムヤン福袋2026」(税込2026円)を販売している。数量限定のため、無くなり次第販売を終了する。
2026年の福袋には、ブルダック炒め麺シリーズから日本で人気の「カルボブルダック炒め麺」など3品、牛肉と海鮮の旨みが効いた旨辛ラーメン「メップ」2品、電子レンジ調理できる本格プロテインパスタ「tangle(テングル)」2品のほか、12月1日に発売されたコラボレーション商品「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」など、計10品を詰め合わせた。さらに、「カルボブルダック キーホルダー」も付いている。
「サムヤン福袋2026」概要
【販売価格】
税込2026円
【セット内容】
◆カルボブルダック炒め麺×1袋
「ブルダック炒め麺」シリーズの日本市場人気No.1フレーバー。辛旨なブルダックソースと濃厚クリーミーなホワイトソース粉末、もちもちとした平麺のコンビネーションで、旨辛クリームパスタのような仕上がり。
カルボブルダック炒め麺
◆クリームカルボブルダック炒め麺×1袋
日本の消費者に向けて開発された、ブルダックシリーズ史上最もクリーミーでマイルドな味わい。カルボナーラ味よりもまろやかさがアップし、食べやすい優しい辛さに仕立てた。
クリームカルボブルダック炒め麺
◆ロゼブルダック炒め麺ビッグカップ×1食
ブルダックシリーズのマイルドラインで、唐辛子×クリーム×ブルダックソースが調和した、優しい甘さと刺激的な辛さが楽しめる。
ロゼブルダック炒め麺ビッグカップ
◆ブルダックポテトチップスオリジナル味×1袋
ブルダックシリーズの「旨辛」な味わいをポテトチップスで再現した。
ブルダックポテトチップスオリジナル味
◆メップ黒胡椒牛肉味×1袋
MEP(メップ)とは、韓国で「辛い(メップ)」という意味を指す。牛肉風味の濃厚旨辛スープに、黒胡椒のスパイスと唐辛子の刺激的な辛さを合わせた。
メップ黒胡椒牛肉味
◆メップにんにく貝味×1袋
あさりと貝の旨みたっぷりのスープに、えびの風味とにんにくのスパイスを効かせ、日常に刺激を与えるさっぱりとした辛さに仕立てた。
メップにんにく貝味
◆テングルガーリックシュリンプ味×1食
韓国語で”もちもち”、英語で”絡まる”を意味する『tangle』シリーズは、ノンフライで作られた生麺食感のフェットチーネに、韓国の味を組み合わせた「K-パスタ」(韓国風パスタ)。大豆とひよこ豆で作られた麺は、たんぱく質を17g、食物繊維を4g含み、もちもちとした生麺食感が楽しめる。
「ガーリックシュリンプ味」は、ガーリックの香り、舞茸とマッシュルームの2種のキノコの風味、唐辛子のピリ辛さが効いたクリーミーな味わい。
テングルガーリックシュリンプ味
◆テングルきのこクリーム味×1食
トリュフ･椎茸･マッシュルームをふんだんに使用した本格的な味わい。
テングルきのこクリーム味
◆ブルダックソース×1本
ブルダック炒め麺シリーズのソースをもっと楽しみたいという消費者の声から生まれた。ブルダック炒め麺の本格的な激辛と凝縮された鶏の旨味を手軽に味わえる。
ブルダックソース
◆じゃがりこ辛いやつ ブルダック味×1袋
カルビー「じゃがりこ」ブランドとのコラボ商品。「ブルダック炒め麺」の本格的な刺激のある辛さが楽しめる。
じゃがりこ辛いやつ ブルダック味
◆カルボブルダック キーホルダー×1個