本田響矢、丸刈り短髪姿で舞台の千秋楽報告 印象ガラリの姿に「昭和の衣装がお似合い」「お顔の綺麗さが際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】俳優の本田響矢が11月30日、自身の公式Instagramを更新。丸刈りの短髪姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「めおと日和」話題の26歳イケメン俳優「印象違う」短髪姿
本田は「音楽劇エノケン、全46公演、本当にありがとうございました。この3ヶ月は一生の財産です。とても楽しかった。これからも努力し精進します」とつづり、出演していた舞台が千秋楽を迎えたことを報告。鏡越しの自撮りを公開し、マイクをつけた丸刈りの短髪姿の写真を披露した。
この投稿にファンからは「昭和の衣装がお似合いでした」「とても素敵でした」「長い間お疲れさま」「短髪だとお顔の綺麗さが際立つ」「この目に焼きつけてきました」「普段と印象違うけどかっこいい」「ゆっくり休んでください」などの反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「めおと日和」話題の26歳イケメン俳優「印象違う」短髪姿
◆本田響矢、普段と違う姿を披露
本田は「音楽劇エノケン、全46公演、本当にありがとうございました。この3ヶ月は一生の財産です。とても楽しかった。これからも努力し精進します」とつづり、出演していた舞台が千秋楽を迎えたことを報告。鏡越しの自撮りを公開し、マイクをつけた丸刈りの短髪姿の写真を披露した。
◆本田響矢の投稿に反響
この投稿にファンからは「昭和の衣装がお似合いでした」「とても素敵でした」「長い間お疲れさま」「短髪だとお顔の綺麗さが際立つ」「この目に焼きつけてきました」「普段と印象違うけどかっこいい」「ゆっくり休んでください」などの反響が寄せられている。
【Not Sponsored 記事】