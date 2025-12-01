楽天の村林一輝内野手が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、倍増以上の６７００万増の１億２５００万円でサインした。（金額は推定）

今季は１４４安打を放って初タイトルとなる最多安打を獲得。打率・２８１、５１打点はいずれもチームトップの数字で、三塁ではベストナイン＆ゴールデングラブ賞にも選出されるなど飛躍した一年となった。

激動の一年を振り返って、「個人としては初のタイトルを取ることができた。少しは成長できているかなと思う。チームとしては４年連続４位で悔しいシーズンだった」と話した村林。初めての打撃タイトルに関しては、「プロに入った時はとれると思っていなかった。積み重ね、周りの方にサポートしていただいたおかげでケガなく終えられた」と周囲への感謝の思いがあふれた。

会見では何度も「成長」という言葉を使った。「まだまだ全然なんですけど、少しずつの積み重ねが形になってきたかなと思う」と手応えをつかんだシーズンに、来季へのさらなる飛躍を誓う。色紙には「優勝」と書いた。