松雪泰子、笑顔あふれる“家族写真”を公開「最高の家族写真ありがとうございます」「幸せそうでホッコリ」
俳優の松雪泰子（53）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。“夫＆息子”との家族写真を公開した。
【写真】松雪泰子が公開した「「最高の家族写真」 ※2枚目
松雪は「エノケン大千穐楽 沢山のご来場ありがとうございました 後ほど..思い出を書きますね... #エノケン #家族写真」とコメントし、音楽劇『エノケン』で家族を演じた、市村正親（76）、本田響矢（26）との3ショットを披露している。
本作は、戦前から戦後まで、昭和の日本を笑いで照らし続け“エノケン”の愛称で親しまれた喜劇俳優・榎本健一の波乱の人生を又吉直樹（ピース）が新作戯曲として書下ろしたもの。エノケンを市村、エノケンを支える2人の妻、前妻の花島喜世子と後妻の榎本よしゑの2役を 松雪、エノケンの息子・榎本えい一（※えい＝金偏に英）と劇団員・田島太一の2役を本田、脚本家・菊谷榮を豊原が演じた。
3人とも楽しげな表情を浮かべており、笑顔輝く写真となっていた。コメント欄には「素敵な家族写真も嬉しいです」「最高の家族写真ありがとうございます」「令和版の榎本一家 これはこれで幸せそうでホッコリしました」「家族写真、ジーンとしてしまいました」などの反響が集まっている。
