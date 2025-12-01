ちいかわ＆サンリオたちがなかよく買い物 “スーパーマーケット”テーマの25アイテム登場
グレイ・パーカー・サービスは、人気キャラクター「ちいかわ」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムを12日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売する。
【写真】『トレーディングスーパーマーケットなポイントカード』ほかグッズ一覧
ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよく買い物を楽しんでいるキュートなデザインで登場。
商品のラインナップは、お菓子のパッケージ風のデザインや、スーパーマーケットのポイントカード風のアイテムなど、ビビットな色使いで遊び心あふれる全25アイテムが登場する。ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなど、お気に入りのキャラクターを身に着けて買い物に行きたくなるアイテムがそろう。
また、10月にローンチされたアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」から、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。同ブランドの特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとう、コラボならではの愛らしいデザインとなっている。
（C）nagano
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663867
