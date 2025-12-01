´ä¶¶¸¼¼ù¡¢King ¡õ Prince»þÂå¤Î·ö²Þ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡Ö¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢11·î30Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¸«»öÉü±ï¡ªº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Þ¤¬¥±¥ó¥È¤òÍ¶¤¤2¿Í¤Ï¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£Âè3ÏÃ¤Ç¥æ¥Þ¤Ï¥±¥ó¥È¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥ê¥ª¥Ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¥±¥ó¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥ê¥ª¥Ê¼«¿È¤â¡Ö¥±¥ó¥È¤ÏÀäÂÐ»ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¡Ê¥±¥ó¥È¤È¥æ¥Þ¤¬¡Ë¥µ¥¦¥Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¼»ÅÊ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¥æ¥Þ¤Ï¥±¥ó¥È¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¥ê¥ª¥Ê¤ÎÁÛ¤¤¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï2¿Í¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¥±¥ó¥È¤â¡Ö¥ê¥ª¥Ê¤ÈÌá¤ë¤«¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤«¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ì¤ê¡¢¥æ¥Þ¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥ê¤Ä¤±¤Ê¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿´ä¶¶¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥æ¥Þ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¥±¥ó¥È¤Ï¥ê¥ª¥Ê¤òÍ¶¤¤¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£2¿Í¤Ï¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¼»ÅÊ¤ä¡¢Î¥¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥±¥ó¥È¤Ï¡¢2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ý¤á¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¡¢¥ê¥ª¥Ê¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¶¦Æ±À¸³è14ÆüÌÜ¡£¥ê¥ª¥Ê¤Î½»¤à¡ÈHouse EAST¡É¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÈHouse WEST¡É¤Ë¤¤¤ë¥±¥ó¥È¤«¤é¤Î¹ðÇò¤Î¼ê»æ¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥æ¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»²²Ã¼Ô°ìÆ±¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¹ðÇò¥¿¥¤¥à¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹ðÇò¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð2¿Í¤Ï¡ÈHouse¡É¤òÂ´¶È¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¥±¥ó¥È¤Ï1¿Í¤ÇÎ©¤Áµî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥±¥ó¥È¤Ï¡ÖÆ±À³À¸³è2Ç¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥ª¥Ê¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ê¥ª¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤âµ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¤â¤·Éü±ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Âç¤¤Ê¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥ª¥Ê¤â¡¢¡Ö¥È¥¥á¥¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¥È¥¥á¥¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥±¥ó¥È¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤«°Â¿´´¶¡¢°ÂÄê¤¬Âç»ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ª¥Ê¤Ï¥±¥ó¥È¤¯¤ó¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¡£¥±¥ó¥È¤¬¡ÖËÍ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢¥ê¥ª¥Ê¤Ï¤½¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢2¿Í¤ÏÌµ»öÉü±ï¡£¥±¥ó¥È¤Ï¥ê¥ª¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ê¥ª¥Ê¤â¥±¥ó¥È¤ò¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢2¿Í¤Ï¡ÈHouse¡É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£´ä¶¶¤Ï¡ÖÁ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ö²Þ¤·¤¿¤È¤¤Ï¼þ¤ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ã¯¤«¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ËÍ¤Ï·ë¹½ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤é¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¡×¤È¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
