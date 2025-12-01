静岡市議会では市が計画する大型施設に関する質疑などが行われました。市は答弁の中で、子どもの「屋内型の遊び場施設」を、新たに整備する考えを示しました。



12月1日から始まった総括質問で、自民党静岡市議団の島直也議員が質問したのは、市が清水駅東口に整備を目指す”新スタジアム”について。



スタジアム建設の”有力候補地”である清水駅東口の土地を巡り、市は8月に所有者のエネオスと「土地の利活用に関する合意」を結びましたが、その後の検討状況について難波市長に問いました。





（自民党 島 直也 市議）「（新スタジアム計画は）難波市長の最終年度となる令和8年当初予算編成において大変重要なウェイトを占めているといっても過言ではありません。新スタジアム整備の検討状況はどのようかお聞かせください」（静岡市 難波市長）「スタジアムの大規模改修、もしくは新設に関する決定するため9月補正予算案として上程し、市議会で議決をいただきました。来年1月末までに受託者から調査結果の報告を受ける予定です。結果を評価項目と共に市として総合的に判断してスタジアムの大規模改修、あるいは新設に関する方針案を決定します」難波市長は、2026年1月末をめどに、スタジアムの方針案を決定する考えを改めて示しました。そして、新スタジアムと並んで注目される大型事業の一つ、東静岡駅北口に整備を目指す”新アリーナ”については、アリーナを運営する事業者からの入札をうけた後、「2026年3月」までに落札者を決定する考えを市の担当課が示しました。また、島議員は、子どもが「屋内で遊べる遊び場施設がほとんどない」として、「屋内型遊び場施設の新規整備」についても質問しました。（静岡市 こども未来局 萩原 祥古 局長）「改修などを施した常設の屋内型遊び場を整備する必要があると考えます。設置場所や整備内容の具体的な検討を行い常設の屋内型遊び場を早期に設置していきます」担当者は今後、”常設の屋内型遊び場”を新たに整備する考えを示しました。