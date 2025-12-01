櫻坂46の4期生がファンを圧倒させる全力パフォーマンスを披露！『新参者』全10公演を駆け抜ける

櫻坂46 四期生による単独公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』が11月29日、千秋楽を迎えた。

【写真】休演した稲熊ひな・山田桃実のぶんまで全力のパフォーマンスを披露

『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』というイベントは、坂道グループと東急歌舞伎町タワーとのコラボレーション企画となっており、東急歌舞伎町タワー内での特設物販スペースの設置やコラボフードの販売、さらには東急田園都市線、東急東横線の車内ジャックなど、多岐に渡る展開が行われてきた。

そして、坂道シリーズの各グループの新人たちが約1ヶ月にわたり、白熱のステージを繰り広げる『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』。2023年以来の開催となった今回は、乃木坂46 六期生、日向坂46 五期生、そして櫻坂46 四期生が各10公演実施し、加入1年に満たない成長過程の“新参者”たちの“現在地”をそれぞれの形で提示してみせた。

櫻坂46 四期生の『新参者』は稲熊ひな、山田桃実が体調不良による休演のため、終盤4公演を7人で挑むことになり、さらに佐藤愛桜も怪我のため参加楽曲を減らしての出演。そんなマイナス要素をものともしないほどの熱量で、会場のBuddies（櫻坂46ファン）やインターネット配信や、ライブビューイングで観覧するファンを圧倒させた。

「Overture」に導かれるように、白い衣装を着用したメンバー7人がステージに登場すると、ライブは「Alter ego」から勢いよくスタート。センターの山川宇衣を中心に、軽快なステップを交えながらフレッシュなパフォーマンスを展開していく。

1曲終えたところで、浅井恋乃未が稲熊と山田の休演に触れ、「2人の気持ちも背負って、最後まで全力で走り抜けていきます！」と力強く宣言。また、佐藤も涙ぐみながら「千秋楽に曲数を減らすことになって悔しい思いもありますが、参加できる楽曲は全力でパフォーマンスするので、皆さんと最高の思い出を作れたらと思います」と思いを口にした。

その後、中川智尋や山川が千秋楽への意気込みを語ると、ライブは浅井がセンターに立ち、櫻坂46の1stシングルである「Nobody’s fault」にて再開。1曲目とは対照的にクールかつパワフルなパフォーマンスで存在感を発揮し、ここまで歴史をつないできた先輩メンバーへのリスペクトを伝える。

続く「摩擦係数」では佐藤と松本和子がダブルセンターを務め、難易度の高いダンスに力強い歌声を乗せて観る者を魅了。間奏ではアクロバティックなダンスも飛び出し、この短期間での成長ぶりを窺わせた。

また、「自業自得」では目黒陽色をセンターに据え、「Make or Break」では目黒と山川を中心としたフォーメーションで、豪快さとしなやかさが同居する櫻坂46らしいダンスで、オーディエンスを見事にノックアウト。オリジナル編成よりも少ない人数ながらも、ステージを大きく使いながら観る者を惹きつけていく。特に後者では、オリジナルバージョンに存在しない長尺のダンスパートも用意され、四期生にしか出せない個性を果敢にアピールしてみせた。

メンバーがステージを去ると、雑踏の音をバックに、静寂をテーマにした朗読が流れ始める。そして、ステージには新たな衣装に着替えた7人の姿が。無音の中で7人が力強く踏み込むステップの音だけが響き、その流れから「静寂の暴力」へと突入していく。

加入前の合宿の課題曲として果敢に挑み、6月に開催した四期生初の単独公演『櫻坂46 四期生「First Showcase」』でも披露したこの曲だが、この日は以前よりもさらに成長したパフォーマンスで観客を夢中にさせた。

ブレイクパートでは数十秒の沈黙と暗転が続き、佐藤が〈喋りたい願望を捨てて 沈黙を愛せるか？〉のセリフを搾り出すように放ち、楽曲はクライマックスへと突入。最後まで続く一糸乱れぬダンスに、観客も息を呑んだ。

ステージ上の7人に惜しみない拍手が送られると、中川センターの「五月雨よ」で空気は一変。緑一色に染まった会場に、優しく温かな歌声を届けていく。さらに、美しいピアノの音色から「I want tomorrow to come」が始まると、ドラマチックな展開を持つこの曲を、勝又春を中心に据えたメンバーは先輩メンバーにも負けない迫力ある歌とダンスを、見事に提示してみせた。

ライブ中盤には、今回の『新参者』でメンバー1人ひとりに課してきた20問20答の特別版として、キャプテン松田里奈のナレーションによる質問に7人が次々と回答。この期間を振り返るような設問に対し、7者7様の答えで場を和ませる。

「UDAGAWA GENERATION」にてライブ後半戦に突入すると、中川をセンターに迎え元気いっぱいのダンスで会場を沸かせる。その流れを引き継ぐように「コンビナート」「港区パセリ」が連発されると、勝又を中心に息の合ったパフォーマンスで会場の空気を掌握。メンバーとBuddiesがクラップで一体感を作り上げる「マンホールの蓋の上」ではギアが一段高く入り、照明や観客のペンライト真っ赤に染まった会場で7人は気迫に満ちた歌とダンスを届ける。

さらに、「もう一曲 欲しいのかい？」では浅井の煽りを受け、全身を使った大きな動きで会場の熱気を数段高め、センター松本和子の存在感がキラリと光る「Dead end」では豪快さの際立つダンスでライブをクライマックスへと導く。そして、佐藤を含む7人が全身全霊のパフォーマンスを叩きつける「承認欲求」で、会場の熱気が最高潮に到達したところでライブ本編はフィナーレを迎えた。

アンコールは四期生のデビュー曲「死んだふり」からスタート。センターの山田や稲熊を欠いた形ではあるものの、今の7人で表現できる精一杯の形を見事に披露してみせた。

その後、これまでの10公演を振り返り、浅井は「この距離感だからこそ感じられた感情がいっぱいあって、この経験させていただけてすごく嬉しかったです」、松本は「本当は9人で駆け抜けたかった気持ちも強いですけど、同じ目標を持って努力できたこの経験はすごく貴重なものですし、今後の活動にも活かしていけたらなと思います」とコメント。

勝又も「ひなと桃ちゃんのことは常に心の中にありましたし、これからも何があっても9人で頑張っていきます」と笑顔で伝え、「これからも皆さんに満開の桜を届けられますように」のメッセージとともにラストナンバー「櫻坂の詩」へと突入した。

客席が桜色に染まる中、7人は千秋楽へと到達した喜びと感謝の気持ちをBuddiesに届けていく。そして、間奏パートではメンバーを代表して山川が現在の心境を伝えていく。

「10回の公演を経て、先輩方の大きな背中を追い続けることができるのも、この温かくて恵まれた環境と、どんなときも隣で一緒に走ってくれる同期の存在があるからだと強く感じています」と感情を込めて語る彼女は、この場にいない稲熊と山田へと思いを馳せ「この寂しさは、私がこれまでどれだけみんなの存在に支えられてきたのか、背中を押してもらってきたのか、改めて気づかせてくれるものでもありました。今はまだこのあまりにも恵まれた環境に身を任せるばかりで、自分たちは本当に頑張れているのかと自信を持てないこともありますが、これから櫻坂46という大好きで大切なグループをつないでいけるように、四期生一同、懸命に努力を重ねていきます」と力強く宣言。

さらに、「Buddiesの皆さんにとって、毎日を少しでも明るくできるような、そんな存在になりたいです。これからも私たち四期生のことをよろしくお願いします」と涙ぐみながら伝えると、会場は温かな空気に包まれ、感動的な空気の中エンディングを迎えた。

ステージを去る前、勝又は「この期間、うまくいかなかったことや悔しかったことたくさんありましたが、それを乗り越えてこられたのは皆さんの温かい応援や、今日のような綺麗な景色を見させてくださるからです。今日ステージに立つことができなかった稲熊ひな、山田桃実、2人合わせて四期生は常に9人です。これからも私たちの声を受け取ってください！」と口にすると、会場からは盛大な拍手が沸き起こった。

本来ならここでライブは終了するはずだったが、客席からの「櫻坂四期生コール」はまったく鳴り止むことがない。すると、再度ステージに四期生が登場し、Buddiesへの感謝の気持ちを込めて「Buddies」をプレゼント。

会場がさらに温かな空気で充満したところで、さらなるサプライズとして稲熊、山田からのメッセージが流れる。それぞれ悔しさを滲ませながらも、この経験が未来に繋がるはずとポジティブなコメントを寄せており、それを聞く7人の瞳からも自然と涙が溢れる。

そして、山川が「私たちは9人で手を取り合って、前へ進んでいきます。これからも櫻坂46四期生のことをよろしくお願いします」と締めくくり、7人全員での「Buddiesの皆さんのことが、大好き！」という叫びとともに、櫻坂46四期生による『新参者』全10公演は完了した。

全10公演を乗り切った櫻坂46 四期生。最後に浅井が「次は9人全員でステージに戻ってきます」と宣言したように、今度は万全な体制で9人が最高のパフォーマンスを届けてくれることだろう……今はその日を楽しみに待ちたい。

（文／西廣智一）