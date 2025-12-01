「東坂下」はなんて読む？富山県にある3文字の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「東坂下」はなんて読む？
「東坂下」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、3文字の富山県の地名です。
いったい、「東坂下」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さこぎ」でした！
東坂下は、富山県富山市八尾町に位置する地名です。
八尾町では、元禄時代から約300年の歴史を有する伝統行事「おわら風の盆」が有名。
また、その中心部を走る石畳のまち並みで、一般家屋も色や形を統一しており、江戸時代のまち並みの佇まいを残しています。
石畳舗装、無電線化の整備が行なわれ、昭和61年には「日本の道100選」に選ばれましたよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『富山市観光協会』
ライター Ray WEB編集部