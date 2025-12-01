アイドルグループ「℃-ute」の元リーダーで女優の矢島舞美（33）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産報告後初の投稿をアップした。

矢島は「たくさんのお祝いの言葉...ありがとうございます 」と書き出し、第2子出産報告した際にもらった沢山の祝福の感謝を伝えた。

続けて「こんなにたくさんの方に『おめでとう！』と言ってもらえて生まれてきた子供たちも、私も本当に幸せ者です これから、たくさんの出会いを経験して、笑顔いっぱい！元気いっぱいに成長してほしいと思います」とつづり「私自身も、どんな時でも応援して下さる皆さんに少しずつでも恩返しができるよう、日々精進します」と、今後もさらなるステップアップを目指して進んでいくと決意を記した。

さらに「あ！そうそう、妊娠中に髪をバッサリと切りました...と言ってももうそこから大分伸びたけどね」とつづり、妊娠中にカットしたという肩下あたりまでの“新ヘアスタイルショット”を披露。

この投稿にファンからは「こんなキレイなママなかなかいないっす、、、」「可愛いすぎるぅぅうううう！！！！」「久々に短いですか！！？」「髪バッサリ切っても似合ってる」など、絶賛の声が多く寄せられた。