タレントの大竹まこと（76）が1日、パーソナリティーを務める文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演。スイーツについて語った。

番組では、“早い早い、アレが早い”をテーマにメールを募集。リスナーから寄せられた、ドイツ発祥の伝統的な焼き菓子「シュトーレン」についてのメールを紹介した。

アシスタントの砂山圭大郎アナウンサーが「クリスマスまでの1カ月間、生地の味が熟成されていくのを楽しみながら、毎日一切れずつ薄くスライスして食べていきます。でもおいしいので、ついつい厚めにスライスしてしまい、毎年クリスマスまで持ちません。なくなるのが早いなと思いながら、年の瀬を過ごしています」と読み上げると、大竹は「これのちぃちゃいのをね、何日か前にうちで買って来た」と明かした。

しかし「一晩でなくなった」と打ち明けると、「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子と木村美穂は口々に「早〜い」「おいしいから食べちゃうのよね」とコメント。「上に掛かってる粉砂糖、あれがまたうまいんだよね。中にフルーツみたいなのがたくさん入ってて」という大竹に、「阿佐ヶ谷姉妹」の2人は「食べたくなる」ともん絶していた。