等々力でも示された広島・スキッベ監督が愛される所以。川崎の脇坂泰斗が敵将のもとに駆け寄った理由とは
［J１第37節］川崎 １−２ 広島／11月30日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
勝負の世界は過酷である。ピッチの中は戦場であり、ひとつの判断ミスなどが勝敗に直結する。だからこそ監督も選手もひとつのプレーに心血を注ぎ、人生を懸ける。
一方でピッチの外や脇ではクラブの垣根を超えた交流があるのもスポーツ、サッカーの良いところである。
川崎の今季ホーム最終戦となった広島とのゲームは、川崎が幸先よく伊藤達哉のゴールで先制するも、 川辺駿、中村草太の得点で広島が逆転勝利を飾った。
この時期は“別れの季節”でもあり、川崎ではGK安藤駿介、DF車屋紳太郎が今季限りで引退し、GKチョン・ソンリョン、DFジェジエウも今季限りで退団。一方、広島ではクラブに２度のルヴァンカップのトロフィーをもたらし、リーグでも優勝争いに導いたミヒャエル・スキッベ監督の今季限りでの退任が発表されている。
スキッベ監督と言えば、広島の選手やスタッフらから広く慕われていることで有名だが、このゲームの後半開始前には、川崎のキャプテンである脇坂泰斗が、その敵将のもとに駆け寄り、何やら会話をかわす姿があった。その場面を脇坂はこう振り返る。
「今季で退任すると聞いていたので、挨拶にいかせていただきました。日本語で話しかけたら、スキッベさんも『ありがとう』と日本語で返してくれました。Jリーグで面白いサッカーをしていると対戦して感じていましたし、第３者として客観的に見てもやっぱり面白いサッカーだった。すごくリスペクトしていましたし、情熱的でかつ知的な方だというイメージもあったので、改めてリスペクトさせていただいていました。その方が退任されるということで挨拶に行かせていただきました」
またこの日は「勝ちたいメンバー、可能性を高める選手を選んだ」と川崎の長谷部茂利監督は語ったが、試合終盤にはGK山口瑠伊と退団するチョン・ソンリョンが入れ替わる、珍しいGK同士の交代も見られた。
その際、ピッチ脇で交代を待つチョン・ソンリョンにスキッベ監督がエールを送っていたような姿も印象的であった。
ピッチではそれぞれのクラブのために熱く戦い、一歩離れれば絆を深める。川崎と広島のゲームでは良い光景が広がっていた。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
勝負の世界は過酷である。ピッチの中は戦場であり、ひとつの判断ミスなどが勝敗に直結する。だからこそ監督も選手もひとつのプレーに心血を注ぎ、人生を懸ける。
一方でピッチの外や脇ではクラブの垣根を超えた交流があるのもスポーツ、サッカーの良いところである。
川崎の今季ホーム最終戦となった広島とのゲームは、川崎が幸先よく伊藤達哉のゴールで先制するも、 川辺駿、中村草太の得点で広島が逆転勝利を飾った。
スキッベ監督と言えば、広島の選手やスタッフらから広く慕われていることで有名だが、このゲームの後半開始前には、川崎のキャプテンである脇坂泰斗が、その敵将のもとに駆け寄り、何やら会話をかわす姿があった。その場面を脇坂はこう振り返る。
「今季で退任すると聞いていたので、挨拶にいかせていただきました。日本語で話しかけたら、スキッベさんも『ありがとう』と日本語で返してくれました。Jリーグで面白いサッカーをしていると対戦して感じていましたし、第３者として客観的に見てもやっぱり面白いサッカーだった。すごくリスペクトしていましたし、情熱的でかつ知的な方だというイメージもあったので、改めてリスペクトさせていただいていました。その方が退任されるということで挨拶に行かせていただきました」
またこの日は「勝ちたいメンバー、可能性を高める選手を選んだ」と川崎の長谷部茂利監督は語ったが、試合終盤にはGK山口瑠伊と退団するチョン・ソンリョンが入れ替わる、珍しいGK同士の交代も見られた。
その際、ピッチ脇で交代を待つチョン・ソンリョンにスキッベ監督がエールを送っていたような姿も印象的であった。
ピッチではそれぞれのクラブのために熱く戦い、一歩離れれば絆を深める。川崎と広島のゲームでは良い光景が広がっていた。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！