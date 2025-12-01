東京都は都営大江戸線を練馬区北西部まで4km延伸する計画を発表した。事業費は1600億円にのぼり、「わずか3駅にそこまで必要なのか」と疑問の声もある。延伸は本当に必要なのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、現地を取材した――。

筆者撮影 大江戸線・大泉学園町駅（仮）建設予定地の看板 - 筆者撮影

■「たった4kmに約1600億」は妥当か

都内を「6の字」状に結ぶ都営地下鉄・大江戸線（以下：大江戸線）の延伸計画が、東京都から公表された。たった3駅・約4kmの延伸に、約1600億円が投じられるという。

出所＝練馬区

練馬区の北西部にある「大泉学園町」への地下鉄建設は、約50年前の資料にも明記されていた。にもかかわらず、たった4kmの地下鉄延伸は、なぜ今まで叶わなかったのか。いま事業費を投じる必要があるのか？ 妥当性を探るべく、現地を10kmほど歩いて検証したところ……。

感想は「条件付きながら、地下鉄は必要だろう」。23区内なのに最寄り駅まで徒歩約40分かかる場所すらある「陸の孤島」エリアの実態を歩いて探りつつ、延伸における今後の課題も探ってみた。

まずは、「大江戸線延伸」の歴史を振り返ってみよう。練馬区北西部への地下鉄延伸の検討が明らかになったのは、1972年のこと。当時の運輸省が直轄する「都市交通審議会」の答申第15号に「12号線・大泉方面に延伸検討」と記されている。

この答申書で妥当性を認められた鉄道路線は、予算の見込みがつき次第、着工される。審議会はいわば「鉄道建設のお墨付き」を出す機関であり、おなじ答申書に記載された「1号線」（のちの北総鉄道など）「7号線」（のちの東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道）などは、その後数年〜十数年で開業に漕ぎつけている。

■念願の鉄道も、漂う「今更感」

12号線は、石原慎太郎・東京都知事（当時）の推薦で「大江戸線」と名称が付与され、1991年から順次開業していった。しかし、光が丘駅から大泉学園町間までの建設は、はさっぱり話が進まず……。

光が丘〜大泉学園町間の延伸計画が明記されている（出所＝国土交通省資料）

後から答申に追加された路線が続々と開業を果たす中、光が丘駅〜大泉学園町駅間は、2025年になってようやく、都から計画が公表された。予定ルート周辺では「間もなく地下鉄が開通しますから！」といった不動産屋の甘言で、家を建ててしまった方も多く、若干の「今更感」が漂っているという。

大江戸線の延伸ルートである練馬区北西部は、最寄り駅である西武池袋線・大泉学園駅、東武東上線・朝霞駅がいずれも3km程度離れており、23区内随一の「鉄道空白地帯」だ。ここに大江戸線が延伸されると、どうなるのか？ 生活は便利になるのか？ ……そんな街の歴史と現状を知るため、サクっと数kmウォーキングしながら、街を観察してみよう。

大泉学園町をはじめとする一帯のエリアは、経営者・堤康次郎の先導で、氏が社長を務める「武蔵野鉄道」（現在の西武鉄道の源流）によって、1923（大正14）年から開発が行われた。

■強引な開発が生んだ「大泉学園町」

強引な経営手段から「ピストル堤」の異名で知られた氏は、一帯の地権者・有力者を箱根に招待したうえでまとめて口説き落とし、工事が始まるや片っ端から雑木林を切り倒し、トロッコで土砂を運び出して山あいの凸凹を平らに直し、東京商科大学（現在の一橋大学）移転を当て込んで、広大な土地を確保……莫大な私財をつぎ込みつつ、今では考えられない猛烈な勢いで開発にあたったという。

肝心の大学誘致が失敗したのに「大泉学園町」と名付けられた町は、二子玉川・田園調布と同様の「風致地区」を中心に発展。いまは昔ながらの戸建て住宅街・お屋敷街が広がっており、延伸エリアの3駅周辺には、おおよそ10万人程度が居住している。

なお資料を見る限り、新設される3駅のうち、大泉学園町駅（仮）は「ヤマダ電機テックランド大泉学園店」の近辺、大泉町駅（仮）は高速道路・外環道との交点で「もみじやま公園」南側に予定され、「土支田駅」（仮）は予定地がすでに空地化している。いずれも「駅予定地」として巨大な看板が張り出されており、再開発が進めばこの辺りに「23区内最後のお手頃マンション」が、立ち並ぶ可能性もあるだろう。

筆者撮影 大泉学園町駅（仮）の予定地。いまは「ヤマダ電機」駐車場 - 筆者撮影

筆者撮影 大泉町駅（仮）の予定地。近辺は公園となっている - 筆者撮影

筆者撮影 土支田駅（仮）予定地。空き地となって草が生い茂っている - 筆者撮影

■「いつ来るか分からない」バス生活

そんな「大江戸線が延伸されそうな街」の悩みは……やはり「バスが定時に走ってくれない」ことに尽きる。

西武池袋線・大泉学園駅へ向かうバスは「西武バス・泉32系統」など各系統は1時間30本ほど運行しているものの、片側1車線の「大泉学園通り」は駅近辺の渋滞で遅れがち。「大泉町駅」（仮）設置が予定されている大泉町は、高速道路・外環道の側道以外にまっすぐな道がなく、起伏の激しい「らんとう坂」近辺では、バスもノロノロ運行を余儀なくされるのだ。

そして、「土支田駅」（仮）予定地周辺の「土支田通り」はバスのすれ違いにもヒヤッとするほどの道幅しかなく、クルマの流れ（旅行速度）が平均20km／hを下回るほどの渋滞に、バスも巻き込まれてしまう。新駅が設けられる3地区は、いずれも路線バスの遅延が多く、バス停で待っていた方によると「（バスは）信頼できないから、早めに家を出るしかない」とのこと。

地下鉄の延伸が実現すれば、いつ来るか分からないバスに乗らずとも、直行で新宿方面に直通できる。アクセス改善の効果は、もはや「雲泥の差」と言っても良く、大江戸線の利用者も「1日6万人」増加すると見込まれている。

■利用者の多かったバス路線さえ廃止に

もう一つの問題は「鉄道空白地帯の道路事情」。大正期に開発された一帯は道幅4〜6m程度しかないエリアも多く、路線バスですら走行できないエリアが、かなりある。特に大泉学園町・大泉町では、南北の「大泉学園通り」、東西の「長久保通り」といった幹線道路に出るまで1km近く離れている地区があり、もはや「バスに乗るまでが一苦労」状態なのだとか。

なにぶん、このエリアは「狭い道を走行できるバス車体がなくなり、利用者が多かったのにバス路線廃止」という過去がある。

2005年に運行を開始した「西武バス・泉38系統」（大泉学園駅〜長久保間）は、大泉学園町・大泉町の裏路地を走って多くの人々に利用されたものの、小型バス車両「リエッセ」の実質的な後継「ポンチョ」が最小回転半径の違いから、これまで曲がれていたカーブを曲がれない（リエッセ：5.8m、ポンチョ：7.7m）ことから、「利用者がかなり多いのに、バス路線廃止」となってしまったのだ。

筆者撮影 在りし日の「泉38系統」バス - 筆者撮影

こういったバスの細かいスペックなど、一般の人々が理解できるわけもない。練馬区議会も存続運動を展開したものの、「車両がカーブを曲がれない」「バスが走れる道路がないのは練馬区の事情」と事実を突きつけられては、廃止に抗う術はなかったという。

■練馬区の“一石三鳥”作戦

地下を走る大江戸線なら、もちろんスイスイと目的地に到達でき、劇的な移動改善を地域にもたらすだろう。ただしこの延伸の成否は、練馬区がもうひとつ進めている大規模な公共工事「補助230号」にもかかっている。

大江戸線が地下を通ることが想定されている（出所＝建設局 道路建設部）

筆者撮影 補助230号線の建設現場 - 筆者撮影

「補助230号」は、いまの大江戸線の終点となっている光が丘から北西に伸び、延伸区間の終点「大泉学園町駅」（仮）の近辺で、大泉学園通りに突き当たる。約10kmに建設費用103億円を投じて建設される道路は、地下に大江戸線を通すことが想定されており、当然ながら大江戸線の延伸区間と、ルートはほとんど同じ。

先に述べたとおり、延伸区間はバスすら通せないほど狭い路地だらけであり、あらたな幹線道路の建設によって、地域の移動事情はかなり解消されるだろう。

さらに大江戸線が開業すれば、大半の区間は新駅まで徒歩か、自転車で行けるようになる。練馬区にとってこの事業はあくまでも「地下鉄延伸＋道路事情改善＋再開発」であり、「移動が不便」という課題を解決することで、再開発で古びた街のリニューアルを図り、あらたな人口の流入を狙っている、といえるだろう。

筆者撮影 大江戸線・光が丘駅とバスターミナルは商業施設「光が丘IMA」と併設している - 筆者撮影

■23区最後の「お手頃物件」に期待

そして、都内で家を探したい人々にとっては朗報だ。都心では1億円出しても買えない「23区内のマンション・戸建て住宅」が、おそらく格安・駅チカ・新宿直通の地下鉄付きで、この地に建設が相次ぐだろう。もっとも、埼玉県境が目視できるような都県境エリアもあるが……。

いわゆる「鉄道空白地帯」への鉄道建設によるマンションの激増は、2008年の「日暮里・舎人ライナー」開業後の足立区などでも見られた事例だ。「地下鉄・道路の一体開発」という練馬区の試みが、どこまで活性化や人口増に繋がるのか。結果が見えてくる、20年後・30年後に期待しよう。

筆者撮影 大泉学園町駅の西側には道路用地が確保されている - 筆者撮影

そんな「大江戸線の延伸」だが、費用確保以外の課題も山積している。

まず、「大江戸線がミニ地下鉄である」こと。大泉学園町〜新宿エリア間の所要時間が50分から31分に短縮されるとはいえ、車両もトンネルも小さいことから、ミニ地下鉄はリニア駆動の割に、騒音を感じやすいといわれているのだ。

所要時間は短くても、過ごす時間の質はいまひとつ。車両の小ささからギュウギュウ詰めの混雑を体感しやすいこともあり、大江戸線を避けて従来通りに西武・東武の沿線までバスで出る人々も、いるかもしれない。

■ギュウギュウ詰め・立ちっぱなしの50分

もうひとつの課題は、「埼玉県への延伸計画」。2000（平成12）年に開催された運輸政策審議会では、埼玉県新座市を経由して、JR武蔵野線・東所沢駅に至る「埼玉県延伸ルート」が書き込まれている。

実はこの延伸、埼玉県の大野元裕知事が提唱している「あと数マイルプロジェクト」の一環であり、「東京都止まりの鉄道を埼玉県側に延伸してもらう」路線として、「日暮里・舎人ライナーの川口方面延伸」「有楽町線の松伏・野田延伸」などとともに、大江戸線の埼玉延伸が提唱されている。

ただ、そうなると光が丘駅・大泉学園町駅（仮）は終点でなくなり、乗り心地が良くない大江戸線で、立ちっぱなしの長時間通勤を余儀なくされる。かつ、「県内から40分、50分かけてミニ地下鉄で通勤」となると、埼玉県民の中には「東上線で通勤した方がマシ」と割り切る通勤客が出ないとも限らず、埼玉延伸は、あまりにも実効性がない計画のように感じる。

都内の延伸区間では道路用地も含めて確保されているが、埼玉県側の県境付近で用地は途切れているのも気がかりだ。新座市側ではこのあとも宅地が続いており、この周辺に「民地の地下空間を通す」といっても、都市計画道路を作って地下鉄を通すのか、単独で敷設するのか……。

延伸後に「関越道・所沢インターチェンジ付近の再開発」、所沢市とKADOKAWAが共同で取り組む「COOL JAPAN FOREST 構想」の拡大などが検討されているとはいえ、埼玉県への「大江戸線延伸」は、あまりにも難題だ。

■動き出すのに50年、開業までさらに15年

何はともあれ、50年も実現できずにくすぶっていた「大江戸線の延伸計画」は、実現に向けて動き出した。しかし、このあとも「環境アセスメントの実施」「事業認可」といった事務上の手間が残っており、都の発表でも「開業は2040年ごろ」と、相当先になる旨が示唆されている。

着工までまだまだ時間があるということは、作家・藤沢周平氏や漫画家・松本零士氏が長らく居を構えたという、格式高い大泉学園町のお屋敷街を、まだまだ眺めることができそうだ。

まずは新しい地下鉄に期待した上で、消えゆく街並みをいま一度歩き、街の佇まいを目に焼き付けておきたい。この街を記憶にとどめるなら、あと数年のうちだ。

筆者撮影 大江戸線の早期延伸を求めるステッカー - 筆者撮影

----------

宮武 和多哉（みやたけ・わたや）

フリーライター

大阪・横浜・四国の3拠点で活動するライター。執筆範囲は外食・流通企業から交通問題まで、元・中小企業の会社役員の目線で掘り下げていく。各種インタビュー記事も多数執筆。プライベートでは8人家族で介護・育児問題などと対峙中。

----------

（フリーライター 宮武 和多哉）