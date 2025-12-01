俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは11月30日、自身のInstagramを更新。28日発売の『ELLE JAPON』（ハースト婦人画報社）1月号でのカットを公開しました。（サムネイル画像出典：Koki,さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは11月30日、自身のInstagramを更新。28日発売のファッション誌『ELLE JAPON』（ハースト婦人画報社）1月号でのカットを公開し、注目を集めています。

【写真】Koki,の美脚あらわなドレスコーデ

かわい過ぎるミニドレスコーデで美脚披露

Koki,さんは「@ellejapan の皆さん、呼んでいただき本当にありがとうございます　エルファミリーにたくさんの愛を込めて」と英語でつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目は同誌通常版の表紙にもなっているカットです。Koki,さんはつややかなシャンパンゴールドのキャミドレスを着用しています。

大きなティアラを着用し、口元でガムを膨らませる姿です。普段大人びたスタイルで登場することが多いKoki,さんとしては珍しい遊び心のあるカットです。さらに2枚目では、リボン付きの黒いミニ丈ドレスを身に着け、しなやかな美脚をあらわに。

パジャマ姿でリラックス

12月1日にもInstagramを更新し、自身がアンバサダーを務める下着ブランド・Intimissimiのシルクパジャマを身にまとった姿を公開しています。『ELLE JAPON』でのドレッシーな装いと打って変わって、リラックスムードあふれる写真です。Koki,さんはパジャマについて、「肌触りが気持ちよくてお気に入りです　一日の終わりを、ふわっと優しく包み込んでくれます」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)