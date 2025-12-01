°ËÉð²íÅá¤¬Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é·èÄê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë²øÃÌ¤òÅÁ¤¨¤ë½»¿¦Ìò
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï1Æü¡¢½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£üâÀÐ±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦±é¤¸¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë²øÃÌ¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÍº»û¤Î½»¿¦Ìò¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÉð²íÅá¡Ê76¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
°ËÉð¤Ï¾¾¹¾»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÍº»û¤Î½»¿¦¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ë»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤È½Ð±éÎò¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¡£ËèÆü³Ú¤·¤ß¤ËÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
üâÀÐ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É½¾ð¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ç¡£Ä¹Ãú¾ì¡¢»£±ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬Â¸Ê¬¤ËÊª¸ì¤Ë¤¢¤«¤ê¤ò¤È¤â¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¥È¥ß¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¦ÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ç¸É·³Ê³Æ®¡£¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬Ì¥ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡£2¿Í¤Î¶¦±é¤ò¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥óÀìÂ°¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¡¢±Ê¸«·õÂ¤Ìò¤ËÇÐÍ¥ÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ê50¡Ë¤Îµ¯ÍÑ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÀ¾¤Ï¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢¼«Á³¤È¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉõ·úÀ©¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´ó¤êÅº¤¤¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤ÊÃË¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£