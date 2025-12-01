お笑い芸人の狩野英孝（43）が11月30日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。神主として唱える祝詞を共演者からギャグ扱いされ、強めにつっこんだ。

番組にはスギちゃん、ジョイマン、クマムシといった一発屋芸人が集結し、一世を風靡（ふうび）したネタをチャットGPTでリメイクするという企画を行った。

狩野はチャットGPTが考えそうなギャグやネタを当てる解答者として出演した。

有吉弘行（51）から「最近ヒットギャグはないもんね」とふられた狩野は「“ラーメンつけ麺僕イケメン”を超えるのはないですね」と答えた。

有吉は「かしこみ〜かしこみ〜」と、神主をやっている狩野の所作をイジられると、「それはギャグじゃないんで」と強めにつっこんだ。「神様に唱える祝詞なので」と否定した。

霜降り明星のせいやからも「あんまりウケてないですよね」と続けられると、「ウケようとしてないんで」と語った。

ヒコロヒーの「地方でだけやるギャグ？」と問われると、「いやいや違います。神様に…。これをつっこんでるときも笑ってないんでしょ」と神社をイジる3人につっこんだ。

有吉は「そうだね。気を付けないと」と笑った。