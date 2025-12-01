歌手の木村カエラ（41）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。Perfumeとの関係を話した。

この日のテーマは「ラジオ」。ラジオ放送のブースのようなセットで番組がスタート。木村は、タレントでラジオDJの赤坂泰彦（66）とともにゲスト出演した。

Perfumeは、木村が自身のFM番組で取り上げたことから火が付いたと言われている。「そういうふうに言ってもらえたりしているんですけど」と前置きし、「ラジオは自分の好きな曲を自由にかけられる時間と、決まっている曲をかける時間と。2、3曲与えられているところを、全部Perfumeの曲をかけたんです」。そして「しつこいくらい。そうしたら皆さんにPerfumeという存在を知ってもらえることになって」と話した。

当時木村が担当していた番組の代役をPerfumeが務めた時があるという。「たまたま私がライブの帰りに生放送のラジオがあって。新幹線が遅延してしまったんですよ」と当時の状況を話した。「ちょうどPerfumeの曲をめちゃくちゃかけていた時だったので、出てくれないか〜、って。間に合わなかったので代役をお願いして」と話した。その時、Perfumeも偶然、予定が空いていたらしく「これもラジオのつながりで。3人が引き受けてくれて。やってくれました」と振り返った。