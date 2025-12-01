BABYMONSTERとユニクロが初コラボ 「BATTER UP」コンセプトのUTが6種登場【全カットあり】
7人組ガールズグループ・BABYMONSTERがユニクロと初コラボし、代表曲「BATTER UP」をコンセプトにしたUTを来年2月に発売することが決定した。メンバーがアイテムを着用したイメージビジュアルも公開された。
【写真】「K-POP グループ BABYMONSTER UT」Tシャツ6種類全カット
Tシャツは少しワイドなボックスシルエットや、シアー素材のボディを本コレクションのために6デザインを開発。クルーネックとVネックの仕様により、さまざまなスタイリングが楽しめる。
今後も撮り下ろしビジュアルが続々と公開予定。メンバーがUTを着用した撮影ではグループカットからソロカットまでさまざまな表情を見せた。
BABYMONSTERは、韓国のYGエンターテインメントから2024年4月1日にデビューした韓国、タイ、日本出身の多国籍メンバーで構成されたK-POPガールズグループ。ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルにおいて世界トップクラスの“オールラウンダーグループ”としてその存在感をアピールしている。
【写真】「K-POP グループ BABYMONSTER UT」Tシャツ6種類全カット
Tシャツは少しワイドなボックスシルエットや、シアー素材のボディを本コレクションのために6デザインを開発。クルーネックとVネックの仕様により、さまざまなスタイリングが楽しめる。
BABYMONSTERは、韓国のYGエンターテインメントから2024年4月1日にデビューした韓国、タイ、日本出身の多国籍メンバーで構成されたK-POPガールズグループ。ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルにおいて世界トップクラスの“オールラウンダーグループ”としてその存在感をアピールしている。