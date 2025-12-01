日常生活の使用での新たな気付き執筆/撮影：Kaoru Kobayashi（小林薫）

新たに愛車として迎えたフィアット600eが標榜しているコンセプトは『甘い生活 Dolce Vita（ドルチェヴィータ）』。最初、その意味は良く分かりませんでした。しかし、今は少し理解できたのではと感じています。

実際に600eで日常生活を過ごすと、その快さは今までとは異なったものになっていました。



このフィアット600eで新しいEVライフをスタート。 小林薫

運転席に座った時の景色は、クルマの無機質な操作パネルではなく、デザインされた部屋のインテリアのように感じ、見ているだけでとても心満ち足りた気分になります。エアコンやドライブ操作の可愛い感じのスイッチは、そのデザインの中に溶け込んでおり、機械的な物の存在にはなっていません。

さらに、自然なアクセルレスポンスと軽妙なステアリングとが相まって、最初に試乗した時の感動が日常生活にももたらされました。これは多分、サスペンションの乗り心地の良さも寄与しているのではと思います。

試乗時に、音響の良さも確認しています。600eの詳細説明書を読んだところ、音響空間はJBLシステムによって構成されているという記述があり、納得でした。自宅のリスニングルームでも20年前からJBLのスピーカーを使っており、これはボーカルの定位の良さから購入したものです。映像ディスプレイの鮮明さもあり、帰宅時、車内でそのままコンサートなどの音楽を聞き続けたくなるような気持ちになることもありました。

街乗りの軽快さは期待通りで、日常生活で毎日クルマを使うライフスタイルに合っています。クルマ社会の甲府はイタリアの市街地と同じなのか、コンパクトEVとしての完成度の高さを感じました。

600eの運転モードは、スポーツ、ノーマル、エコがあります。その切り替えスイッチはシフトレバーの位置にあり、運転ポジションのまま視線を変えることなしに操作できます。クルマによっては、この運転モードのスイッチが順送りの選択になっていますが、このフィアット600eでは、前、中央、後ろの選択でダイレクトに選びことができ、操作性は良いです。

実際の走行により航続距離を推定

埼玉県の大宮へ600eで行くことがあり、実際の走行データを取ることができました。甲府の自宅をバッテリー100%で出発し、勝沼インターから中央自動車道へ。高速道路での加速感は日産リーフとほぼ同じですが、走行の安定感はワンクラス上の印象でした。

また、山越えの起伏のある高速道路なので長い下り坂は多くあり、コースティング走行できると爽快です。しかしながら、600ハイブリッドではその機能はあるものの、600eは『Ｎ』レンジでは走行しないようにと取説で警告されており、使えません。なお、リーフでもそのような走行モードはありませんでした。



中央自動車道の談合坂SAにて。 小林薫

勝沼インターから約82km走り、東京の調布インターで降り大宮へ向かいました。途中、西東京市の保谷でコインパーキングを利用しましたが、600eの全幅は1800mm未満の1780mmであり、コンパクトEVの強みで、平置きならほとんどの駐車場が利用可能です。

保谷からは約20km一般道を走り、大宮駅前のパレスホテル大宮に到着しました。ここまで、走行距離137km、バッテリー残量71％、平均電費9.1km/kWh。大宮の標高は甲府より250mほど低いので、良好な電費になっています。

翌日同じ道を帰り、帰宅時は、総走行距離275km、バッテリー残量36％、平均電費8.4km/kWhとなっていました。ここから推測できる一充電の航続距離は429km、バッテリー容量の実効値は51kWhとなります。スポーツモードで走行した高速道路が6割程あったので、ほぼ想定通りの結果です。

これだけの航続距離と高速道路での安定した加速性能があると、街乗りだけでなく、遠出も良好だと思いました。ただ、今回は秋の良い季節でエアコンの使用はありませんでしたが、これから迎える寒い時期や真夏になると、もう少し厳しい数値になると思われます。

ちなみに、リーフの新車時に実測したバッテリー容量の実効値は約34kWh。また、WLTCの航続距離も600eの493kmに対しリーフが322kmと、どちらも約1.5倍になっており、後継EVの目標とした30%増をはるかに越えています。

満充電に必要な電気量は約60kWh

リーフでは、バッテリー残量が90%より多いと回生ブレーキの効きは弱く、100%に近い時はほとんど効きません。そのため、充電は90%位で停止させていました。しかし600eではそのようなことは全くなく、100%までの充電を普通に使えます。どのような仕組みで可能になったかは分かりませんが、利便性は向上しています。

自宅での200Vの普通充電を行いました。32%から9時間の充電で77%になりました。ちょうど45%となり、満充電では20時間という計算になります。この時間から充電の電気量は約60kWhとなり、バッテリー容量54kWhに対して妥当な数値だと思いました。



東日本三菱自動車販売甲府店で急速充電中。 小林薫

リーフZE1型40kWhの新車時の満充電に要する電気量は約40kWhでしたので、こちらも1.5倍になっており納得でした。車体重量がほぼ同じで50%増しはとても革新的で、技術進歩を強く感じます。

また、三菱自動車販売の甲府店にある50kWhの急速充電では、残量50％から80%までの充電時間は約22分、充電量は約17kWhとなりました。80%になるまで充電電流はほとんど減ることはなく、期待通りです。ちなみに、リーフの時は、同じ80%までの30％充電は、充電時間は約20分ですが、充電量は10kWh程度でした。

航続距離の5割伸びた効果は絶大

愛車が日産リーフからフィアット600eとなって、ほぼ1ヵ月が過ぎました。初めての輸入車の経験で戸惑うことの多い日常生活になっており、慣れるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。600eはEVとしての機能があまり多くないのは残念にも感じますが、それ以上に運転そのものの楽しさが優っており、まさかの選択となったイタリア車の魅力を十分に感じています。

また、航続距離がここまで長くなると、普段のライフスタイルの中ではほとんどの目的地を往復できます。特に、甲府から都心への約140kmを一充電で往復できるのは、素晴らしいの一言です。今までは、出かける前に宿の充電設備の有無や、途中の充電スポットなどを確認していましたが、その必要はなくなりました。



甲府市にある自宅駐車場にて200Vの普通充電。 小林薫

リーフの初期型の時、各所の標高データが重要でしたが、その情報を利用することもなく、エコQ電の充電カードも万が一の時の用意となりました。充電操作が自宅だけで良くなったことで、遠出する時の風景は全く変わり、航続距離が5割伸びた効果は絶大なものです。

EVの魅力は人それぞれでしょうが、その人のライフスタイルと嗜好がクルマと合致していることが、とても大切ではと改めて思いました。

次回は、納車後に発生した不具合と、気になる真冬の航続距離などについて報告します。