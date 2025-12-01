THE TOOL LABの新パフ登場！理想の肌を作る3つのフィックスパフ

韓国発の人気メイクツールブランド「THE TOOL LAB」から、2025年12月1日より新作の「フィックスパフ」が登場！「グロウフィックスパフ」「カバーフィックスパフ」「アクアフィックスパフ」の3つの新アイテムで、ツヤ肌から陶器肌、水光肌まで、理想の仕上がりを手軽に実現できます。各パフは、使いやすい1枚入りで、日々のメイクに欠かせないアイテムに。

ツヤ肌仕上げ！グロウフィックスパフ

THE TOOL LAB グロウフィックスパフ OVAL

「THE TOOL LAB グロウフィックスパフ OVAL」は、ツヤ感を求める方にぴったりのアイテム！

軽く叩くだけで、毛穴の凸凹やくすみを瞬時にカバーし、持続性のある美しいツヤ肌を作り出します。

なめらかな弾力感で、肌にぴったりと密着し、朝に仕上げたメイクが一日中キープされるのが特徴です。価格は825円（税込）で、1枚入りなので、試しやすいのも嬉しいポイント。

陶器肌仕上げ！カバーフィックスパフ

THE TOOL LAB カバーフィックスパフ OVAL

「THE TOOL LAB カバーフィックスパフ OVAL」は、完璧な欠点カバーを実現する陶器肌向けのパフ。

独自の5層構造メモリーフォームパフを使用し、叩くほどに肌に密着して、くすみや傷跡をしっかりとカバー。

仕上がりは自然でありながら、しっかりとカバー力を発揮します。陶器肌を作りたい方にぴったりのアイテムで、価格は990円（税込）。日常的に使える便利な1枚入り！

水光肌仕上げ！アクアフィックスパフ

THE TOOL LAB アクアフィックスパフ OVAL

「THE TOOL LAB アクアフィックスパフ OVAL」は、水を含ませて使用することで、ガラス玉のようなツヤ感と透明感を実現します。

肌にしっとりと密着し、毛穴やくすみを自然にカバーしながら、まるで水光肌のような美しい仕上がりに。

水分をたっぷり含ませることで、長時間しっとり感が続き、一日中美しい肌をキープ。価格は1,100円（税込）で、ひとつあればしっとり肌が長時間楽しめます。

あなたの肌にぴったりなパフを選んで



THE TOOL LABから新登場の「グロウフィックスパフ」「カバーフィックスパフ」「アクアフィックスパフ」は、それぞれ異なる仕上がりを楽しめる3つのパフ。

ツヤ肌、陶器肌、水光肌と、仕上がりに合わせて最適なパフを選べるので、毎日のメイクに便利なアイテムです。どれも1枚入りで手軽に試せるのも嬉しいポイント。

理想の肌を叶えるため、ぜひチェックしてみて♪