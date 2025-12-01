お笑いタレント有吉弘行（51）が11月30日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。一発屋芸人が集結した構図に笑った。

番組にはスギちゃん、ジョイマン、クマムシといった一発屋芸人が集結し、一世を風靡（ふうび）したネタをチャットGPTでリメークするという企画を行った。

スギちゃんがチャットGPTにネタのリメークの要望を入力した。結果を見るため前列3人、後列2人に並んだ一発屋芸人たちが1つのパソコンをいっせいにのぞき込んだ。

有吉は「この画が一番おもしろい」と満足げに語った。霜降り明星のせいやは「なんで全員覚えてんねん。全員で覚える意味ないねん」と笑った。

続いてクマムシもネタをリメーク。長谷川俊輔が打ち込むパソコンにまたしても一発屋芸人が群がった。

有吉はその構図に「国連？」と笑うも、せいやは「国連の会議これやったらヤバい」と笑い、「Gジャンの人どこの国代表？」とスギちゃんの衣装をイジった。

ヒコロヒーも「どこの国のフォーマルな格好」と笑った。

最後にジョイマンの番になると、有吉は「新居探し」と不動産屋に例えて笑わせた。

有吉は「やらせてくれないかな地面師」と語ると、せいやは「全員騙されるやつ」と一発屋芸人のポップな見た目をイジった。