B′z、来春に全国アリーナツアー開催決定 『LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』全20公演のスケジュール発表
現在開催中のドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、B'zが来春に全国アリーナツアー『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』を開催することが発表された。
【画像】燃える巨大なラジカセ…注目のB'zニューアルバム『FYOP』ジャケット
ツアーは来年4月から6月にかけて全国10ヶ所・20公演を予定しており、B'zにとって通算23枚目となる最新アルバム『FYOP』を引っ提げたツアー第2弾として展開される。ドーム公演とは異なるセットリストおよびステージ演出が予定されており、アリーナならではの近距離での一体感を味わえるライブとなりそうだ。
『FYOP』は11月にリリースされ、すでに各方面で高評価を獲得。現在進行中のドームツアーでは同作を中心に新旧織り交ぜたセットリストが披露されており、アリーナツアーではどのような変化が加えられるかにも注目が集まる。
チケット情報など詳細は公式サイトで確認できる。
■『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』スケジュール
2026年4月11日（土）、12日（日） 福井・サンドーム福井
2026年4月18日（土）、19日（日） 広島・広島グリーンアリーナ
2026年4月25日（土）、26日（日） 香川・あなぶきアリーナ香川
2026年5月2日（土）、3日（日） 沖縄・沖縄サントリーアリーナ
2026年5月9日（土）、10日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館
2026年5月16日（土）、17日（日） 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月23日（土）、24日（日） 大阪・大阪城ホール
2026年5月30日（土）、31日（日） 神奈川・横浜アリーナ
2026年6月6日（土）、7日（日） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
2026年6月13日（土）、14日（日） 愛知・IGアリーナ
