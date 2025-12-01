矢田亜希子、高級ブランドを控えめに合わせた “冬のもこもこコーデ”を紹介「可愛い」「本当に惚れちゃう」
俳優の矢田亜希子（46）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。“もこもこ”素材が暖かそうな “冬のモノトーンコーデ”を披露した。
【写真】「可愛くて素敵」“もこもこ”なアウターをまとった矢田亜希子
矢田は「寒くなってきた！今年もテディ」とコメントし、黒の暖かそうなアウターをまとった姿をアップ。モコモコ素材のアウターにレザー素材のような光沢感のある黒のボトムスを合わせ、異素材をスタイリッシュに組み合わせている。
足元にはセリーヌのロゴが目を引く白のスニーカーと、白のソックスを合わせた、冬のモノトーンコーデを紹介。カメラ目線でほほ笑む、愛らしい表情を披露した。
このファッションに、投稿には「可愛い」「モコモコで暖かそうですね」「全部可愛いけど、1枚目の写真 ヤバいね、本当に惚れちゃうよ 髪のハイライトも良い感じ!!」「暖かそうで可愛くて素敵です」などのコメントが集まっている。
【写真】「可愛くて素敵」“もこもこ”なアウターをまとった矢田亜希子
矢田は「寒くなってきた！今年もテディ」とコメントし、黒の暖かそうなアウターをまとった姿をアップ。モコモコ素材のアウターにレザー素材のような光沢感のある黒のボトムスを合わせ、異素材をスタイリッシュに組み合わせている。
足元にはセリーヌのロゴが目を引く白のスニーカーと、白のソックスを合わせた、冬のモノトーンコーデを紹介。カメラ目線でほほ笑む、愛らしい表情を披露した。
このファッションに、投稿には「可愛い」「モコモコで暖かそうですね」「全部可愛いけど、1枚目の写真 ヤバいね、本当に惚れちゃうよ 髪のハイライトも良い感じ!!」「暖かそうで可愛くて素敵です」などのコメントが集まっている。