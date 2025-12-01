日向坂46松田好花、卒業を発表 2月末までグループで活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」
アイドルグループ・日向坂46の松田好花（26）が1日、来年1月28日発売の16thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することを発表した。
グループ公式サイトでは「松田好花ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、1月28日（水）発売の16thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することになりました。今後とも、松田好花、日向坂46の応援のほど宜しくお願い致します」と伝えた。
松田は「この場所が好きだから」と題した自身のブログでも「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて８年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と発表。
「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます。なんとなくの体感ですけどね！びっくりさせていたとしたらごめんなさい。体感で自分でもそう思えるくらい活動を続けることが出来て良かったなって思っています！」とつづる。
そして「メンバーの卒業発表を迎えるたびに、急な卒業発表は心臓に悪いので卒業発表がある予告をしてほしい、したいと思っていたこともありました。卒業発表がある予告って、もはや卒業発表ではあるんですけど、言いたいこと伝わりますかね？心の準備をさせて欲しいというか。結局、そんなことできるはずもなく気付いたら今日という日を迎えていました。卒業発表のタイミングが決まり、みんなに伝えて、ブログを書いてという過程を踏んでいく中で、みんなこうやってグループを卒業していっていたんだなって感じています」と続けた。
「卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にありました」とし、「加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談をしていたのですが、その方が相談をしてしばらく経ってから天国へと旅立たれました。その方にしか相談していなかったので、一度卒業の話は自分の胸にしまいました。これはまだ卒業したらダメということなのか、やめておけということなのかと。考えに考えました。それでもやっぱり、卒業を先延ばしにするという選択には至りませんでした。自分の中にある学ぶことを諦めたくないという思い、日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました。好奇心と坂道グループへの好きという気持ちだけで踏み込んだ何者でもなかった私にやりたいことも特になく何となく生きてきた私にこの世界は夢を見させてくれました。やりたいこと、目標が出来て、好きなヒト、モノ、コトに沢山出会うことが出来ました。私の人生に沢山の彩と可能性をくれたそんな８年半だったなと思います」と振り返った。
そして「家族、友達、メンバー、卒業生の皆さん、スタッフさん、携わって下さった関係者の皆様、ファンの皆様の存在が私の活動の原動力にもなっていました。他人事として読まないでくださいね？このブログを読んでくださっているあなたこそが私の頑張る理由でした。ずっと優しさと愛と思いやりを与えてくださってありがとうございました。私を見つけてくれて、出会ってくれてありがとうございました。そして休業期間待っていてくれて優しく迎え入れてくれて支え続けてくれて本当にありがとうございました。この場所が好きだからこそこの決断もできたし、この場所で沢山学び、成長できたからこそ今、明るい未来を夢見ることが出来ています！卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」と伝えた。
最後に「そして自分なりに考え、スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂46としての活動は2月末までとさせていただくことになりました。あっという間なようで振り返るととてつもなく濃い8年半でした。でも！残りの日向坂人生約3ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです！覚悟はいいですか！最後まで見守っていてくださると嬉しいです。引き続き変わらぬ応援をよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
【プロフィール】松田好花（まつだ・このか）
1999年4月27日生まれ、京都府出身。愛称は「このちゃん」。2017年、「けやき坂46 追加メンバー募集オーディション」に合格し、「けやき坂46」の二期生メンバーとしてデビュー。2019年、グループが「日向坂46」に改名。2023年発売の日向坂46・10thシングル「Am I ready?」で初のフロントメンバーに抜てきされ、2ndアルバム収録の二期生楽曲「自販機と主体性」では念願のセンターにも立った。グループ活動以外にも、バラエティやラジオ好きとして知られ、『オールナイトニッポンX』木曜日担当、またクイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』にて全問正解するなど、幅広いジャンルで活躍する。
