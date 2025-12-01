◆記者コラム・タカ番24時

「絶対（交渉権を）獲得するな…」。10月23日のプロ野球ドラフト会議。育成2年目、佐倉俠史朗内野手（20）は中継を見ながら願っていた。ソフトバンクはDeNAと1位指名で競合した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）の交渉権を引き当てた。

気持ちは痛いほど理解できる。佐倉と佐々木は「2023年高校ビッグ4」と称された強打者。ともに左打ちのパワーヒッターで一塁手だ。2軍戦の出場枠が1試合につき5人までの育成選手にとって、同タイプのドラ1選手は高い壁となる存在だ。

だが、思いは時間とともに少しずつ変化した。「来たら来たで、勝負して負ければ仕方ない」。悔しさはあるが、強い決意とともに感じる潔さ。腹をくくっているようにも思えた。

「佐倉がそう思う気持ちは分かりますよ。ライバルになるので」。同じビッグ4の一人だった前田悠伍投手（20）はうなずく。佐々木とは高校時代に対戦がなかったという。機会があれば「もちろん、インコースを攻めますね」。持ち前の負けん気を前面に出しながら笑う。

前田悠はこう続けた。

「3人全員が1軍で活躍できれば一番いい。ホークスの2005年生まれの僕たちがみんな活躍したら、かっこいいじゃないですか。だから、僕はめっちゃ来てほしい」

甲子園を沸かせた2人が爛薀ぅ丱覘瓩竜で曚魃鵑に感じながら、心技体ともに鍛錬を積む冬に入る。花を咲かせる勝負の3年目がやって来る。（濱口妙華）