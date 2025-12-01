¡ÖÃ¯¤«¤Þ¤¸¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×DAIGO¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤Î¼ç±é±Ç²èà´Õ¾ÞÃç´Öá4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´Õ¾Þ
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿Ãç´Ö¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï±Ç²è¡¡¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ªNKN¡¡²¿¡¡²ó¤â¡¡µã¤¤¤¿¡¡Á´¥¥ã¥¹¥È¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£Ã¯1¿Í·ç¤±¤Æ¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬»Ò¶¡¤òÁÛ¤¤¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¡£¶»Áû¤®¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡ÄÀ§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Îµ´Î¶±¡æÆ¡¢´îÌðÉðË¡¢²Î¹¾ì½ß¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DAIGO¤ÈËÌÀî¤Ï2016Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¡¢20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡DAIGO¤¬¾Ò²ð¤·¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤Þ¤À¤ï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êDAIGO¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö±üÍÍ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÉ×ÉØ°¦¤â¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¾3¿ÍÃ¯¤«¤Þ¤¸¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£