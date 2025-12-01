¡ÖÌðÉô¶Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ÌðÉôÈþÊæ¤¬ÌÀ¤«¤¹³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¤¤¸¤á¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤
¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é32Ç¯¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÓ¿¬¤Î¥Ðー¡ØYABEKE¡Ù¤ò16Ç¯ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÌðÉôÈþÊæ¡Ê48¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¤Ä¤é¤¤¡È¤¤¤¸¤á¡É¤Îµ²±¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ÎÅ¾µ¡¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ëÃæ»³ÈþÊæ¤È¤Î¶¦±é¤ÇÎÞ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂÊì¤ÎÊ¸»Ò¥Þ¥Þ¤ÈÅ¹¤ËÎ©¤ÄÌðÉôÈþÊæ¤µ¤ó
¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå
Åìµþ¡¦ÃÓ¿¬Âç¶¶¤Î±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤ËÐÊ¤à¥Ðー¡ØYABEKE¡Ê¥ä¥Ù¥±¡Ë¡Ù¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤ÈÌðÉô¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤ë¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¡¡¹¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌðÉô¤µ¤ó¤¬¾ïÏ¢µÒ¤ÎÃËÀ¤Ë¡Öº£Æü¡¢¼èºà¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢²¿¤«°û¤ß¤Ê¤è¡×¤È¡¢µ¼Ô¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡£
¨¡¨¡¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Í¡£²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÌðÉô¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë2010Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç16Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤ÏÊ¸»Ò¥Þ¥Þ¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆó¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡¢»ä¤Ï´é¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤á¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤ªÅ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――ÌðÉô¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»¨»ï¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Å¤¯¤Æ²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÌðÉô¶Ý¡É¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥³¥½¥³¥½¤È±¢¸ý¤ò¸À¤¦»Ò¤â¤¤¤Æ¡£³Ø¹»¤Î°Ø»Ò¤Ë¡Ø¥Ð¥«¡Ù¤È¤«¡Ø»à¤Í¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¡£
ÀèÀ¸¤â¡¢¤¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿Æ¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«»à¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Á´°÷¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤ËµÞ¤Ë¤Á¤ä¤Û¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡©
¤½¤ì¤Þ¤Ç±¢¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Êー¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤é¼«Á³¤È¤¤¤¸¤á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ë
¨¡¨¡ÌðÉô¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¤ª´é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤ª´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤·¤¬¡¢»þ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤äÈá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¡Ä¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«åºÎï¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡È²¿¤«¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÉÊ·°Ïµ¤¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï20Âå¤Î»þ¡¢»ä¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦¤´±ï¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Î³Ú²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢»ä°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤´°§»¢¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºòÇ¯9·î¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹2024 À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¥¢¥¦¥È½¸·ëSP¡Ù¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç°´ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿»þ¤Î¿´¶¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ÈÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¶¥ÇÏ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¿ÆÍ§¤Ê¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ê¤¤¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð³ð¤¦¡×¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÇÃæ»³¤µ¤ó¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤â¤¦¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£MC¤Î¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¡ÖÌðÉôÈþÊæ¤¬¤â¤¦µã¤»Ï¤á¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤â»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î»þ¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤í¤¦¤ÈÁ°¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤Ó¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤È½µ¤Ë3²ó¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¤â¥ß¥Ý¥ê¥ó¤µ¤ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤¹¤®¤ë¤«¤é¤«¡¢¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¥ß¥Ý¥ê¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤´ËÜ¿Í¤«¤éµö²Ä¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í
¸åÊÔ¡¡48ºÐ¤Ç¡Ö¸ý¥Ñ¥¯Â´¶È¤·¤Þ¤¹¡×ÌðÉôÈþÊæ¤¬Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ËÊû¤²¤ë½é¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ø¤Î»×¤¤¤È³Ð¸ç¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤Î²Î¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ËÂ³¤¯