来年の山形県産米の生産目安がきょう決定しました。来年の目安は３３万４９００トンで、生産実績と比べると減産になるものの、今年の生産目安と比べると増産になります。

【写真を見る】来年度の山形県産米の生産目安 生産実績比で「減産」も生産目安比では「増産」

これはきょう開かれた県農業再生協議会の臨時総会で決まったものです。

県農業再生協議会は県やＪＡなどで作る組織で、毎年、県産主食用米の「生産の目安」を決めています。

きょうは来年の県産主食用米の「生産の目安」について審議が行われ、来年産の生産目安を３３万４９００トンにすることが決まりました。

今年産の米は生産目安が３２万６３００トンで、実績は３４万９５００トンとなっています。

今回示された来年産の生産目安は今年の生産目安と比べると８６００トンの増産にあたりますが、実際の生産実績と比べるとおよそ１万４０００トンの減産です。

県は、政府が掲げる「需要に応じた生産」を踏まえ、需要の見通しを試算し、目安を設定したということです。

目安が「増産」となる点について県は、県産米の全国シェアを回復・拡大し、生産者の所得向上につなげる狙いがあると説明しました。

県農林水産部 県産米戦略推進課 中川文彦 課長「昨年は災害等もあって生産量が少なくなった。全国に占める生産のシェアの割合が低くなってきている。コメどころ・産地としてしっかりとシェアを拡大していく。生産者の所得向上につなげていく」

■懸念も...

一方で会議では今年、コメの価格が高止まりし今年産のコメについても売れ行きが鈍くなっていることが議題に上がりました。

民間の在庫数も多くなっていることから、来年産の販売も苦戦するのではないかと懸念が出ているということです。

全国農業協同組合連合 長谷川直秀 県本部長「この時期にシェアを回復するということはわかるが、まずは生産者に対してきちんと生産者の所得を維持・拡大していくということがわかるようなメッセージを添えてこの数字を発表していただければ」

県は、関係団体と連携し県産米の需要拡大を図っていきたいとしています。