YouTubeチャンネル登録者63万人越えの5人組歌い手グループ「すたぽら」が1日、公式Xを更新。メンバーのRelu（れる）がグループ活動を卒業すると発表した。

「この度、メンバーのReluがすたぽらを卒業することとなりました」と書き出して「突然のお知らせとなりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「2026年4月2日（木）・すたぽら5周年の日をもって」と報告し、「同日をもってReluとしてのタレント活動も終了となります」とも伝えた。

卒業の理由については「Relu本人より『歌い手や2.5次元アイドルにとどまらない、自分だけの表現を追求したい』という相談を受けたことをきっかけに、メンバー5人で長きにわたり何度も話し合いを重ねました。5人で活動を続けられる方法を模索しましたが、最終的には本人の想いと挑戦を尊重する形での決定となりました」と説明した。

「2026年1月31日（土）のパシフィコ横浜 国立大ホールでのLIVEがラストライブとなります」とした上で、「すでに発表済みのイベントや活動については、2026年4月まで予定通り行う予定です」と記載。1日の「20時にすたぽらYouTubeチャンネルの生放送にて、メンバーより直接今回の経緯についてお話しさせていただきます」とつづった。