人気コラボに新作！「Maison de FLEUR×リラックマ」チャーム付きリュックが初登場
ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした新作アイテムを、12月6日（土）から全国のブランド店舗とリラックマストア店舗、ECサイト「STRIPE CLUB」などで発売する。
第6弾となる今回は、「カップケーキ」をテーマに、限定アートを使用した全10アイテムがお目見えする。
リラックマとのコラボでは初めてのリュックが登場。「リボンラウンドリュック」（1万3200円）は、ブラックのボディにキャラクターが刺繍され、取り外し可能なリボンチャームがついている。内側にはコラボアートを散りばめた総柄プリントが施されている。
ラメツイード生地を使用した「フリルハンドルスクエアトート」（8800円）は、カップケーキに寄り添うリラックマとコリラックマが刺繍され、内ポケットもついた裏地はコラボアートの総柄デザインとなっている。
フリルハンドルスクエアトートとリンクしたデザインの「ラウンドポーチ」（4500円）や、キャンバス生地に肩掛けしやすい長めのハンドルがついた「スクエアトートバッグ」（6900円）、バッグに付けられる「リボンチャーム」（3700円）も登場する。
コラボ限定の衣装をまとったふたりの「バッグチャーム」（4400円）、「ぬいぐるみ」（6050円）もラインアップ。特別仕様のドレスを着た「コリラックマ スペシャルぬいぐるみ」（8800円）も登場する。
対象商品を店舗で購入すると「オリジナルステッカー」がもらえるキャンペーンも実施する。ステッカーはメゾンドフルールとリラックマストアで絵柄が異なる。
「Maison de FLEUR×リラックマ」コラボコレクションは、12月6日（土）から全国のメゾンドフルール、リラックマストア店舗、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売。サンエックスネットショップでは9日（火）午前10時から販売する。取り扱う商品は販売店舗によって異なる。価格は税込み。