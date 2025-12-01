ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした新作アイテムを、12月6日（土）から全国のブランド店舗とリラックマストア店舗、ECサイト「STRIPE CLUB」などで発売する。

Maison de FLEURからリラックマの新作コレクションが登場

第6弾となる今回は、「カップケーキ」をテーマに、限定アートを使用した全10アイテムがお目見えする。

リラックマとのコラボでは初めてのリュックが登場。「リボンラウンドリュック」（1万3200円）は、ブラックのボディにキャラクターが刺繍され、取り外し可能なリボンチャームがついている。内側にはコラボアートを散りばめた総柄プリントが施されている。

「リラックマ リボンラウンドリュック」（1万3200円）

裏地にはコラボアートを散りばめた総柄プリント

ラメツイード生地を使用した「フリルハンドルスクエアトート」（8800円）は、カップケーキに寄り添うリラックマとコリラックマが刺繍され、内ポケットもついた裏地はコラボアートの総柄デザインとなっている。

「リラックマ フリルハンドルスクエアトート」（カラー：Pink_Beige 8800円）

フリルハンドルスクエアトートの裏地

フリルハンドルスクエアトートとリンクしたデザインの「ラウンドポーチ」（4500円）や、キャンバス生地に肩掛けしやすい長めのハンドルがついた「スクエアトートバッグ」（6900円）、バッグに付けられる「リボンチャーム」（3700円）も登場する。

「リラックマ ラウンドポーチ」（カラー：Pink_Beige 4500円）

「リラックマ スクエアトートバッグ」（カラー：Ivory_Pink 6900円）

「リラックマ リボンチャーム」（カラー：Pink_Beige 3700円）

コラボ限定の衣装をまとったふたりの「バッグチャーム」（4400円）、「ぬいぐるみ」（6050円）もラインアップ。特別仕様のドレスを着た「コリラックマ スペシャルぬいぐるみ」（8800円）も登場する。

「リラックマ バッグチャーム」（4400円）、「コリラックマ バッグチャーム」（4400円）

「リラックマ ぬいぐるみ」（6050円）、「コリラックマ ぬいぐるみ」（6050円）

「コリラックマ スペシャルぬいぐるみ」（8800円）

対象商品を店舗で購入すると「オリジナルステッカー」がもらえるキャンペーンも実施する。ステッカーはメゾンドフルールとリラックマストアで絵柄が異なる。

ノベルティ＜Maison de FLEUR 限定デザイン＞

ノベルティ＜リラックマストア 限定デザイン＞

「Maison de FLEUR×リラックマ」コラボコレクションは、12月6日（土）から全国のメゾンドフルール、リラックマストア店舗、ECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで発売。サンエックスネットショップでは9日（火）午前10時から販売する。取り扱う商品は販売店舗によって異なる。価格は税込み。