¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬²ñÃÌ¡¡½°±¡µÄ°÷Äê¿ôÌó£±³äºï¸º¤Ç¹ç°Õ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È£±Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼Â¸úÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£±Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£±³äºï¸º¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¡Ê£±£°·î£²£°Æü¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ê½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¡Ë£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¡£¼ÂÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¡Ê£±£±·î£²£±Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºï¸º¤ò·è¤á¤ëË¡°Æ¤òÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶ñÂÎÅª¤Êºï¸ºÆâÍÆ¤òÍ¿ÌîÅÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë½°±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤ÏË¡°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æº£¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤â¹¤¯ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈæÎãÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤â´Þ¤á¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½£±³ä¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅÞÆâ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë²ñµÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¶è¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë£±³äºï¸º¤¹¤ë¡£¾®Áªµó¶è£²£µ¡ÊµÄÀÊ¡Ë¡¢ÈæÎã¶è£²£°¡ÊµÄÀÊ¡Ë¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡ÖÈæÎã¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¾®Áªµó¶è¤ò´Þ¤à¤È·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£¸½¹Ô¤ÎÁªµó¶è¤ÇÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Ï»ØÅ¦¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÁíÁªµó¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡