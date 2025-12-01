ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > メタセコイア紅葉、鮮やかな風景に 中国・湖南省長沙市 メタセコイア紅葉、鮮やかな風景に 中国・湖南省長沙市 メタセコイア紅葉、鮮やかな風景に 中国・湖南省長沙市 2025年12月1日 16時56分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海） 【新華社長沙12月1日】中国湖南省長沙市の松雅湖国家湿地公園でメタセコイアの葉が赤みを帯び始めた。色鮮やかな風景を目当てに多くの人が訪れている。１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海） リンクをコピーする みんなの感想は？