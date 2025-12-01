１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）

　【新華社長沙12月1日】中国湖南省長沙市の松雅湖国家湿地公園でメタセコイアの葉が赤みを帯び始めた。色鮮やかな風景を目当てに多くの人が訪れている。

１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）
１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）
１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）
１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）
１１月３０日、空から見た松雅湖国家湿地公園。（ドローンから、長沙＝新華社記者／陳振海）