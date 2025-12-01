声優・野中ここな、1st写真集の表紙＆タイトル解禁 プールで儚い表情＆10代最後の制服姿など新規カット公開「一枚一枚じっくり見て」
声優の野中ここなが2026年1月15日に発売する1st写真集の表紙とタイトルが公開された。
【写真】かわいい！野中ここな10代最後の制服姿
野中は、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』村野さやか役として注目を集める声優。現在19歳の野中にとって、本作は初の写真集（発行：KADOKAWA）となる。撮影は野中の地元・長崎県で行われた。
表紙は3種類。通常版は黄色のワンピース姿でプールの中に浸かる儚い表情が印象的な1枚。法人別の限定カバーは、夕暮れ時の10代最後となる制服姿と、駄菓子屋で購入したお面を持ち、楽しそうにふざけている表情がキュートな1枚。
タイトルは「うたかた」に決定した。
■野中ここなコメント
1st写真集のタイトルは「うたかた」にさせていただきました。
“儚くて消えやすいもの”の例えとして用いられる言葉ですが、10代最後の一年に合っていますし、文字にしてみると力強さもあって素敵だなと思ったのでこのタイトルに決めました。
掲載されているカットごとにこの言葉の感じ方も違うと思うので、一枚一枚じっくり見ていただけるとうれしいです。
