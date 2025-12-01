佐田真由美、ノーメイクで母との“顔出し”2ショットを公開「最高のお母さんですね」「幸せだねー」 誕生日を祝福
モデルの佐田真由美（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。「お誕生日おめでとうMy MoM」とつづり、誕生日を迎えた母と仲むつまじい親子2ショットを公開した。
【写真】「お元気そう」佐田真由美が公開した母親との“顔出し”2ショット
佐田は「朝からバタバタでノーメイクで寝巻きみたいな格好しちゃったけど、お誕生日おめでとう My MoM @chaleur0808 の極上なエステをプレゼントしました」と書き出し、ピースサインをした母とのほほ笑ましい2ショットをアップ。ほかにも、「IT’S MY BIRTHDAY」と書かれたカチューシャを付けたちゃめっ気ある母の写真を披露している。
続けて、店でバッグを見ている母の姿や、鏡越しにバッグを手に笑顔を見せる2人の写真、エステでくつろぐ様子やメイクを受ける母の姿など、誕生日を満喫する様子を紹介した。
佐田が用意した“誕生日プラン”を過ごす母に「母の幸せな顔を見るのは娘にとって至福でしかありません」とコメントし、娘としても充実した1日を過ごしたことがうかがえる。
この投稿に、コメント欄には「おめでとうございます お元気そうで、ますますパワーアップされてる感じがします」「羨ましいな ママに喜んでもらえるの嬉しいですよね」「ママ、おめでとうございます 幸せだねー」「最高のお母さんですね」などと、祝福するコメントが寄せられていた。
