柳原可奈子、長女＆次女との“クリスマスコーデ”で3ショットに反響 「パパはジーコTシャツ 笑」“サッカー好き”な夫の装いも披露
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスコーデでご近所にお菓子をもらいにいったよ」とオフの日の出来事を明かし、長女（6）＆次女（3）とホリデー感あふれる上品なコーディネートで決めた親子ショットを披露した。
【写真】「かわいいー」「素敵ですね」柳原可奈子＆長女・次女の“クリスマスコーデ”3ショット ※夫の写真は4枚め
娘たちは赤いチェック柄のワンピース×ムートンブーツをあわせた姉妹おそろいコーデ、柳原は柄物のワンピースにファーのベストをあわせたモノトーンコーデで決め、仲良く手をつないでニッコリ。
「パパはジーコTシャツ 笑」「14時からの鹿島の試合をお家で観るのを楽しみにしてます」と“サッカー好き”な夫の装いについても明かし、次女を抱っこする夫の後ろ姿も写真で披露した。
コメント欄には「かわいいー」「クリスマスコーデ素敵ですね 娘さん達もうれしそう」「おしゃれで可愛くて素敵」「娘ちゃんたち、お揃いのお洋服がとってもかわいいです 可奈子ちゃんもいつもかわいいママで素敵」「ホッコリしました」など、さまざまな声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
