（高山 基彦 キャスター）

「午前11時すぎの静岡市葵区です。日差しもあってコートが必要ないぐらいの暖かさです」



きょうから12月、高気圧に覆われた1日の静岡県内。



静岡市清水区で22.6℃。三島市で21.5℃など12の観測地点で20℃を超え、平年より5℃前後高くなりました。まさに小春日和に。



（街の人）

「室内より日が出ているから外のほうがあったかく感じる」





（街の人）「上着がいらないと思って」（街の人）「ちょっとあったかいほうがいい」そして、先週末もすがすがしい秋晴れとなった静岡県内。各地でこの時期らしい光景が広がっています。浜松市の浜松城公園。黄色に染まったイチョウに真っ赤なモミジ。秋の深まりとともに徐々に葉が色づき始めた園内には写真を撮って楽しむ観光客の姿が見られました。（観光客）「紅葉やイチョウもきれいに色づいていて、ちょうどいいタイミングでこられた」（観光客）「イチョウの黄色やモミジの赤色で彩りがいい」浜松城公園の紅葉は12月中旬ごろまで楽しめるということです。（出店者）「いらっしゃいませ」浜松城近くの広場では、11月30日、能登半島地震などの被災地を支援しようとフリーマーケットを開催。市内の小中学生約80人が出店者として参加し、約50店舗が並びました。子どもたちは手作りのアクセサリーや雑貨、家で使わなくなったおもちゃなどを販売。それぞれ工夫をこらし、段ボールで作った手作りのガラポンを用意する子も。（出店者）「作ったかいがあった。ボンドが固まらなかったり（ガラポン）が回らなくて何回も直した」（出店者）「見てかわいいと言ってくれる人がたくさんいてうれしい」（来場者）「かわいいなと思って若い子たち のエネルギーをもらうようでつけてみたいなと思います」会場で来場者の靴磨きや小物磨きをするのは、浜松市内の中学1年生大久保海輝さん。（来場者）「すごくピカピカになってうれしいです。ずっと何もしていなかったので」これまでに2度、能登半島地震の被災地を訪れ靴磨きを通して被災した人たちと交流を深めてきました。（大久保 海輝さん･中学1年）「このイベントのもらったお金を使って、また能登に行き笑顔を届けたい」“言葉のままに願いがかなう”と伝えられる掛川市のパワースポット、事任八幡宮。（記者）「拝殿の周辺は、イチョウの葉が黄色いじゅうたんのように美しく広がっています」境内いっぱいに広がった黄金色のじゅうたん。子どもたちは、ふかふかのイチョウの葉の上で落ち葉遊びを楽しんでいました。この時期ならではの光景をカメラに収めようと、スマートフォンを構える人たちも。（訪れた人）「黄色のじゅうたんがすごくきれいで画になるなと思いました」事任八幡宮によりますと、イチョウの紅葉は見納めになりそうですが、モミジはこれからも楽しめそうだということです。紅葉の名所･富士市の須津川渓谷。落差21メートルの大棚の滝周辺は木々が赤や黄色に色づき始め、美しい光景が広がっています。（埼玉から）「赤と黄色と緑で3色あってきれいだった。都会にはない環境で気持ちいいです」また、ここでは全身で紅葉を楽しめるスリル満点なアクティビティも。高さ54メートルの橋から紅葉の中に飛び込むバンジージャンプ。（東京から）「めちゃくちゃこわかったですね。自然が迫ってくる感じがあって よかったなと思います」富士市によりますと、須津川渓谷の紅葉は7～8割ほどで、12月上旬ごろが見ごろだということです。ここは紅葉の名所として知られる森町の小國神社。約1000本のモミジが見ごろを迎え、境内を流れる宮川沿いは赤や黄色に染まっています。日が沈むと…。暗闇に浮かび上がる色鮮やかなモミジ。幻想的な雰囲気に包まれた境内では、この時期に合わせてライトアップを行っています。参拝者は、美しく照らされたモミジや水面に映る“逆さモミジ”など、昼とはまた違った表情を楽しんでいました。（参拝者）「ライトアップがすごいきれいで、写真とりがいがあります」（参拝者）「きれいで美しい」（参拝者）「来年もまた来たいと思います」小國神社の紅葉ライトアップは12月7日まで開催予定です。再開を心待ちにしていたのは…。白い煙を吐きながら新金谷駅に姿を見せた「きかんしゃトーマス号」。頭にはサンタクロースの赤い帽子をかぶっています。10月から車両の不具合で電気機関車による代走運転を行っていましたが、修理が完了し元気な姿で戻ってきました。（乗客）「きょうから乗れるということで、すごく楽しみにしてきました」（乗客）「ずっと楽しみにしていたので良かったね」「うん」サンタ帽子をかぶったトーマス号は、12月25日まで新金谷と川根温泉笹間渡駅を週末を中心に往復運転。さらに、新金谷駅のトーマスフェアの会場には。サンタクロースが子どもたちにお菓子をプレゼント。早くもクリスマスムードに包まれていました今週半ばには日本列島に寒気が流れ込み気温が急降下の見込み。暖かくして「紅葉狩り」に出かけてみてはいかがでしょうか。