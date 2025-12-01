エッセイ漫画家・つづ井さんが「ご報告」…「全世界待望の、愛されるために生まれてきた子犬がやって来ました」
エッセイ漫画家・つづ井さんが12月1日、自身のXで「ご報告」を行った。
【画像】つづ井さんが「ご報告」イラスト添え子犬への愛つづる
イラストとともに「数日前、ついに実家にお待ちかねの、全世界待望の、愛されるために生まれてきた子犬がやって来ました」と報告。「私はまだ写真とビデオ通話でしか見ていませんが、目がやさしくて手がでっかくて元気いっぱい」と伝えた。
さらに「思いを込めてつけた名前の通り、大きく、ゆったりと、表情ゆたかにのびのび育ってくれそうな、でもぜんぜんそうじゃなくってもいいよ一生愛しているよというような、そんな気持ち 愛か」と溺愛の様をつづった。
つづ井さんは、自身の推し活ライフを描き、SNSを中心に話題に。『腐女子のつづ井さん』『裸一貫！ つづ井さん』『まるごと 腐女子のつづ井さん』『とびだせ！ つづ井さん』『老犬とつづ井』などが人気になり、ドラマ化もされた。
